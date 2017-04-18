الزراعية نت – المياه - وجّهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مديريات الزراعة والمياه في المملكة إلى فتح السدود للاستفادة منها في الري، عدا السدود المعدة لمياه الشرب . وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان, أن فتح السدود الذي بدأ فعلياً يتم بالتنسيق بين مديريات المياه والإدارات العامة لشؤون الزراعة والدفاع المدني، إضافة إلى المزارعين في المناطق المستفيدة، مع الأخذ بالاعتبار تحديد أوقات فتح السدود بما يتناسب مع مواسم الزراعة، وحاجة المزارعين من مياه الري في كل موسم.

وأبان اللحيدان أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الامطار التي تهطل على المملكة بما يزيد عن 100 مليار متر مكعب سنوياً، موضحاً أن الوزارة أنشأت حتى الآن 508 سدود لأغراض الحماية والاستعاضة والري والشرب، بتكلفة إنشاء تتجاوز 7 مليارات ريال .

وأشار إلى أنه يجري العمل على تنفيذ 24 سداً جديداً بتكلفة 513 مليون ريال، بسعة تخزينية تفوق 189 مليون متر مكعب، منوهاً إلى أن لدى الوزارة خطة للتوسع في إنشاء العديد من السدود لأغراض مختلفة.

يذكر أن الوزارة فتحت خلال الشهر الماضي تسعة سدود للمزارعين والمستفيدين، والعمل جارٍ على فتح السدود الأخرى بحسب حاجة كل منطقة ومتطلبات المواسم الزراعية.

واس