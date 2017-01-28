الزراعية نت – المياه - التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن اللقاء تناول التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي مع إثيوبيا في إطار مفاوضات سد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية شكري حرص، خلال اللقاء، على تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مبديا رغبة مصر في عقد اجتماع اللجنة القطاعية السياسية والأمنية والقنصلية برئاسة وزيري خارجية البلدين في الخرطوم، وهي إحدى اللجان القطاعية التي تعقد في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كما تناول اللقاء أهمية النظر في رفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية وإعادة النظر في قوائم السلع السلبية، بما يسهم في دعم التجارة المشتركة بين البلدين.

وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على التنسيق مع الجانب السوداني في كافة الأطر والمنظمات الدولية في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى حرص مصر على عدم الانسياق وراء أي محاولات للوقيعة بين البلدين وتغليب روح التعاون المشترك.

وأكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق والتعاون مع السودان في إطار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأهمية الحفاظ على الزخم الخاص بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة من خلال استكمال الدراسات الخاصة بالسد، واستمرار التعاون بين الأطراف الثلاثة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد وزير خارجية السودان حرص بلاده على التنسيق والتعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطوير تلك العلاقات لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن استمرار التعاون في إطار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

أ.ش.أ