الزراعية نت – المياه - دبي هو من بين المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم. إلا أن البلاد لديها واحد من أعلى نصيب الفرد من استهلاك المياه في العالم من 550 لترا في اليوم الواحد. البلاد تشهد زيادة سريعة في عدد السكان والذي بدوره أدى إلى طلب كبير على المياه. ومن خلال قمة ادارة المياه لعام 2017 سوف يتم الاتي:

• تكوين فكرة على 80٪ من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي

• استكشاف حجم الفرص عبر الطيف الكامل للمياه وخاصة معالجة مياه الصرف الصحي

• تطوير الاستراتيجية المتكاملة للموارد المائية الإدارة، وإدارة الطلب، ودراسات كفاءة استخدام المياه والمقاول وتمويل النماذج والتقدم في مشاريع المياه في المنطقة التي يتم فصل من قوة - اكتساب المعرفة من أهم الاتجاهات تشكيل الأعمال في هذه الصناعة

المتحدثين: سعادة د. مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، الإمارات العربية المتحدة، وسعادة المهندس وكيل الوزارة المساعد فاطمة فورا الشامسي للكهرباء والطاقة النظيفة والمياه المحلاة وزارة شؤون المياه من الطاقة، الإمارات العربية المتحدة، عائشة سعيد علي زايد الشحي مدير إنتاج المياه، الجنرال وهمز - إنتاج المياه الاتحادية للكهرباء وسلطة المياه، دولة الإمارات العربية المتحدة، د. ماجد صبحي مستشار خطوط الأنابيب، الهيئة العامة المديرية العامة للمشاريع للكهرباء والماء، حكومة سلطنة عمان.

وكالات