أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

«  يناير 2017  »
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
مصر: استنساخ التجرية الهندية في تطوير الري الحقلي طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 12 يناير 2017 00:00

مصر: استنساخ التجرية الهندية في تطوير الري الحقليالزراعية نت – المياه- استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ​​وفدًا من الخبراء الهنود في مجال تطوير الري الحقلي، والذي زار مصر وفقًا لأنشطة مشروع نظام إِعَانَة القرار لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية الممول من أكاديمية البحث العلمي حيث ضم الهندي الدكتور راكيش شاردا والدكتور شيتان سينجلا الخبيران في مجالات الأراضي والمياه، وتصميم وتنفيذ شبكات الري المطور، حيث ألقيا محاضرة علمية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية حول تجربة إدارة مياه الري بإقليم بنجاب بالهند، وذلك باستخدام نظم الري الحديث.

وذكرت الوزارة فى بيان أن المشروع يسهم بِصُورَةِ كبير في نقل الخبرات التكنولوجية العالمية إلى مصر للاستفادة منها، استفضالاً عن تمكين العاملين في قطاع الزراعة المصري بالاطلاع على التجربة الهندية في تِلْكَ المجالات.

وأوضح البيان أن الوزارة نظمت برنامجًا للوفد الهندي، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث قام الدكتور محمد عبدربه مدير المشروع بمرافقة صحيفة البيان لزيارة مزرعة بالطريق الصحراوي تمثل الزراعة في المناطق الحديثة وزيارة أخرى لطنطا لمشاهدة المزارع القديمة بالدلتا.

وأكدت الوزارة أن صحيفة البيان الهندي أبدى استعداده لتفعيل التعاون مع مصر ممثلة في القطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات شبكات الري بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية العاملة في نفس المجال، استفضالاًً عن إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية، بناء على دراسات جدوى لحجم استيعاب السوقين المصري والأفريقي.​

 

 

 

المصدر : الوفد
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs