الزراعية نت – المياه- استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ​​وفدًا من الخبراء الهنود في مجال تطوير الري الحقلي، والذي زار مصر وفقًا لأنشطة مشروع نظام إِعَانَة القرار لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية الممول من أكاديمية البحث العلمي حيث ضم الهندي الدكتور راكيش شاردا والدكتور شيتان سينجلا الخبيران في مجالات الأراضي والمياه، وتصميم وتنفيذ شبكات الري المطور، حيث ألقيا محاضرة علمية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية حول تجربة إدارة مياه الري بإقليم بنجاب بالهند، وذلك باستخدام نظم الري الحديث.

وذكرت الوزارة فى بيان أن المشروع يسهم بِصُورَةِ كبير في نقل الخبرات التكنولوجية العالمية إلى مصر للاستفادة منها، استفضالاً عن تمكين العاملين في قطاع الزراعة المصري بالاطلاع على التجربة الهندية في تِلْكَ المجالات.

وأوضح البيان أن الوزارة نظمت برنامجًا للوفد الهندي، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث قام الدكتور محمد عبدربه مدير المشروع بمرافقة صحيفة البيان لزيارة مزرعة بالطريق الصحراوي تمثل الزراعة في المناطق الحديثة وزيارة أخرى لطنطا لمشاهدة المزارع القديمة بالدلتا.

وأكدت الوزارة أن صحيفة البيان الهندي أبدى استعداده لتفعيل التعاون مع مصر ممثلة في القطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج مستلزمات شبكات الري بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية العاملة في نفس المجال، استفضالاًً عن إنشاء مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية، بناء على دراسات جدوى لحجم استيعاب السوقين المصري والأفريقي.​