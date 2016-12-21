الزراعية نت – المياه - وقع وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط ووزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في وزارة البيئة، اتفاقية لتعلية سد الواله والإنتاج المستدام للاعلاف المروية وبتمويل من برنامج إعادة تأهيل البادية/التعويضات البيئية بمبلغ يقارب 27.9 مليون دينار أردني. ويهدف هذا مشروع الى تعلية سد الوالة حوالي 15 متراً إضافياً لزيادة طاقته التخزينية من المياه من 10 مليون متر مكعب الى حوالي 25 مليون متر مكعب سنوياً. بالاضافة الى إقامة وتنفيذ مشاريع زراعية ريادية تديرها الجمعيات التعاونية لإنتاج الاعلاف المروية باستخدام المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان وخربة السمرا على مساحة 16 الف دونم.

وأشار الخياط بأن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة استخدام المصادر المائية في الاردن من خلال حصاد مياه الامطار لتوفير مصدر مائي للإستخدامات المختلفة. وكذلك إستخدام المصادر المائية غير التقليدية في الانتاج الزراعي، من خلال إستغلال المياه المعالجه الخارجة من محطات التنقية في زراعة وإنتاج الأعلاف لسد بعض حاجات الماشيه من الاعلاف وتقليل الاعتماد على الاعلاف المستوردة وتقليل ضغط الرعي على المراعي الطبيعية في البادية، والتي ستنعكس ايجابياً على زيادة دخل المجتمعات المحلية سيما وان تربية الماشيه هي المصدر الرئيسي لمعيشة اهالي هذه المناطق هذا الى جانب تحسين الواقع البيئي بزيادة الرقعة الخضراء في المناطق المحيطة بالسدود والحفائر ومحطات التنقية .

وبين وزير البيئة الدكتور الخياط بأن برنامج التعويضات البيئية قام بتمويل مشروع حصاد مياه الامطار الذي تنفذه وزارة المياه والري من خلال سلطة وادي الأردن وبميزانية إجمالية تقارب 7.55 مليون دينار اردني، تم من خلاله إنشاء 62 حفيرة وسد في البادية الأردنية وبسعة تخزينية إجمالية تقارب 5.5 مليون متر مكعب والاستفادة من المياه المخزنة في سقاية الماشية وري الشجيرات الرعوية المستزرعة في المناطق المستهدفة.

وأوضح بأن المشروع يندرج ضمن مشاريع خطة العمل المجتمعية لبرنامج التعويضات البيئية والتي تهدف الى رفع كفاءة انتاجية الثروة الحيوانية وتحسين دخل الفئات المستهدفة من خلال تقديم المشاريع الانتاجية الاقتصادية المدرة للدخل المستدامة للجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الاردنية.

كما أشار بأن البرنامج قدم خلال الاعوام الماضية لسلطة المياه في وزارة المياه والري دعماً مالياً يقارب 3.39 مليون دينار، تم من خلالها إعادة تأهيل 13 بئراً ارتوازياً وتأهيل محطات الضخ وتشغيلها على الطاقة الشمسية وتحسين نوعية مياهها وتمديد خطوط المياه وإدراجها ضمن المواصفات الأردنية لمياه الشرب مما وفر مياه صالحة للشرب للمجتمعات المحلية وسقاية الماشية.

من جانبه بين الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بأن دراسات تقييم الاثر البيئي ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية أكدت اهمية تعلية سد الواله 15 متر إضافياً لزيادة سعته التخزينية الى 25 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، الامر الذي سيؤدي الى تعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي في المواسم المطرية في الشرب والمجالات السياحية والصناعية.

مؤكداً الدكتور الناصر أن جهود وزارته تنصب على توفير مصادر مائية جديدة وتعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة خاصة وأن الأردن يعاني من شح في الموارد المائية إضافة إلى تدني نوعية المياه في بعض الأحواض المائية الجوفية، وأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المائية في المملكة الاردنية الهاشمية وزيادة إنتاجيتها من خلال حصاد مياه الامطار.

لافتاً الدكتور الناصر الى إهتمام وزارة المياه والري وبالتعاون مع وزارة البيئة من خلال برنامج التعويضات البيئية بالعمل على زيادة حصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة إستخدام المصادر المائية وتحسين نوعية مياه الشرب في البادية الأردنية، موضحاً أن الوزارة ستنفذ هذه المشاريع بكفاءة عالية لتوفير مصدر مائي للشرب لأبناء البادية الأردنية وسقاية الماشية.

واشار الدكتور الناصر بأن وزارة المياه والري تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المائية في مختلف المناطق لزيادة الحصاد المائي ورفع نسبة التخزين في السدود لتصل الى 400 مليون م3 بحلول العام 2020 وكذلك رفع كفاءة التزويد لكافة المناطق وتحسين خدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي .

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