الزراعية نت – المياه - شهدت الجمهورية التونسية نزول كميات كبيرة من الامطار خلال الايام الماضية ووصلت يوم السبت الماضي الى حدود إلى 238 بالصواف من ولاية زغوان ولكن رغم كميات الامطار التي تهاطلت الا ان مخزون المائدة المائية بالسدود على كامل تراب الجمهورية يبقى منقوصا ب (-452,610 مليون متر مكعب) مقارنة بالثلاث سنوات الماضية . وحسب الاحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من وزارة الفلاحة فان المخزون بالسدود بلغ الى حدود اليوم 19 ديسمبر 743,529 مليون متر مربع في حين بلغ منذ 3 سنوات 1 196,139 في نفس الفترة.