الزراعية نت – المياه - أعلن وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، انطلاق اعمال شركة تطوير وادي عربة تحقيقا لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني بتكليف الحكومة بضرورة تطوير وتنمية منطقة وادي عربة لزيادة جاذبيتها وزيادة حجم الاستثمارات في جميع المجالات الزراعية الصناعية والسياحية.

واوضح الناصر أن الحكومة تسعى للارتقاء وتطوير مستوى معيشة المواطن في جميع المناطق وخاصة المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن وتطويرها بهدف تعزيز التنمية الشاملة من خلال احداث تنمية شاملة في كافة مناطق وادي عربة ما سينعكس على تحسين المستوى المعيشي لأهالي المنطقة وخفض نسب الفقر والبطالة وإحداث الاستقرار المائي.

واضاف أن الحكومة تسعى كذلك إلى تنفيذ مخطط شمولي تنموي وتنظيمي في جميع مناطق الوادي امتدادا من الاغوار الجنوبية وحتى خليج العقبة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية تنموية تتواءم مع بيئة الوادي والاستغلال الامثل لكافة الموارد الطبيعية مع تحديد استعمالات الاراضي للأغراض المختلفة وفق خرائط طبوغرافية تراعي البنى التحتية والمواقع الاثرية.

واشار الناصر الى ان الحكومة وافقت على إنشاء شركة تعنى بتطوير منطقة وادي عربة (شركة تطوير وادي عربة)، حيث تمت الموافقة على تأسيس الشركة من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2016، موضحا أن الوزارة باشرت منذ ذلك الحين بالعمل على ارساء قوعد الشركة وتأسيسها كشركة مساهمة خاصة محدودة وتسجيلها لدى دائرة مراقب الشركات بتاريخ 9/10/2016 لتصبح مملوكة بنسبة 90% لسلطة وادي الأردن و10% للخزينة وحسب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح ان الشركة ستعمل على تحقيق إدارة متميزة لتطوير وإدارة الأراضي وتنميتها وبيع وتأجير الأراضي الأخرى باستثناء الوحدات الزراعية والسكنية وإنشاء وتطوير الخدمات لمنطقة التطوير والاستثمار في المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والترويج للمنطقة وتسويقها وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً والمحافظة على البيئة المميزة بوادي عربة.

وأوضح أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور أن الهيئة العامة اختارت أعضاء مجلس إدارة الشركة ودعوتهم لعقد الجلسة الافتتاحية بهدف انتخاب رئيس مجلس الادارة وتعيين المدير العام للشركة، حيث اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 19/11/2016 وانتخب المهندس نبيل الزعبي رئيسا لمجلس إدارة الشركة ومديرا عام لشركة تطوير وادي عربة إضافة الى توليه مدير مشروع ناقل البحرين.

واوضح ان مجلس ادارة الشركة بدأ إعداد خطة عمل للعام 2017 والسير في تحقيق الاهداف والغايات التي انشئت من أجلها.

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