الزراعية نت – المياه - أعلن وزير المياه والري الأردنى الدكتور حازم الناصر عن اكتشاف مصدر جديد للمياه المعدنية بميزات طبيعية فريدة ، تبلغ درجة حرارتها " 77 " درجة مئوية وهي الأعلى في المملكة ، وقد تكون الأعلى على مستوى المنطقة حسب سجلات وزارة المياه

واوضح الوزير الاردنى انه اثناء تنفيذ الوزارة خططها الاستراتيجية الجديدة للمياه 2016-2025 لتوفير مصادر مائية جديدة غير تقليدية لتلبية الاحتياجات المائية ضمن المشروع الوطني لاستكشاف المياه العميقة في المنطقة الممتدة من منطقة القسطل وحتى منطقة – الحسا وصولا الى منطقة الشيدية، تم اكتشاف هذا المصدر الحيوي الهام بطاقة تزيد على 100 م3 / ساعة .

وأكد أن الاكتشاف الجديد في منطقة القسطل جنوب مطار الملكة علياء سيفتح آفاقا كبيرا لتطوير المنطقة استثماريا وسياحيا، مؤكدا أن وزارة المياه والري بدأت تنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية لتوفير مصادر مائية جديدة تكفل تزويد جميع مناطق المملكة بكميات اضافية قد تصل إلى حوالي نصف مليار م3 .

يذكر أن الاردن يعد ضمن أفقر 4 دول فى العالم مائيا ، حيث أن نصيب الفرد من المياه المتاحة للاستخدام لا يتجاوز 130 م3 في السنة.

أ.ش.أ