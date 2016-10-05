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تونس: مخزون المياه بالسدود لا يزال قليلا طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 05 أكتوبر 2016 00:00

تونس: مخزون المياه بالسدود لا يزال قليلاالزراعية نت – المياه - كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان المخزون الحالي للمياه بالسدود بلغ بعد الامطار الأخيرة 664 مليون متر مكعب من المياه بفارق سلبي ب518 مليون متر مكعب عن معدل نفس اليوم للثلاث سنوات الأخيرة. ونفت الوزارة في بلاغ لها تقارير تشير الى بلوغ 14 سدا طاقتها القصوى رغم غزارة الامطار التي سجلت يوم 29 سبتمبر2016 وبلغت ارقاما قياسية كان أقصاها 232 مم بولاية المهدية و 193 مم بطبلبة و175 مم بسوسة.

واشارت الوزارة الى ان خارطة التوزيع الجغرافي لمجموع الأمطار المسجلة مؤخرا تشير الى وجود مركزين لتساقط الأمطار بكل من ولايات سوسة والمنستيروالمهدية.

 

 

وكالات
 

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