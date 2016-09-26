الزراعية نت – المياه - من غير الممكن فصل الاكتشافات العلمية عن الابتكارات التكنولوجية الحديثة أو تحديدها في نطاق ضيق. وهذا ينطبق بكل تأكيد على التساؤلات المتعلقة بالمياه والطاقة، التي حازت على انتباه الحكومات والباحثين في الأعوام القليلة الماضية. وتكمن العلاقة بين الموردين، في أن إنتاج مياه نظيفة يتطلب طاقة كافية لمعالجتها وتوزيعها. في حين تستخدم المياه لإنتاج الطاقة، عبر توليد الكهرباء، أو حقن المواد الكيميائية والرمال في الصخور لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. كما أن الماء مكون أساسي من مكونات عمليات التبريد التي تجري في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري، وفي حالات اللجوء إلى الطاقة الكهرومائية. ولهذا يؤثر الجفاف على محطات توليد الطاقة ويحد من إنتاجها. وبالمثل، تتوقف محطات معالجة المياه عندما تضرب العواصف محطات توليد الطاقة الكهربائية. أما التقنيات الفعالة، كتقنية التناضح العكسي التي تنقي المياه من الجراثيم والأجسام الدقيقة الأخرى، فتتطلب كميات هائلة ومكلفة من الطاقة. وهذا قد لا يشكل عائقاً أمام الدول الغنية، لكن ماذا عن الدول النامية والفقيرة؟ واليوم لم يعد الأمر مقتصراً على الطاقة والمياه، فقد ارتبط بهما الغذاء مؤخراً. إذ أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن الزراعة تستحوذ على 70% من استهلاك المياه العذبة في العالم، في الوقت الذي تستنفذ فيه عمليات إنتاج الغذاء والنقل نحو 30% من الاستهلاك العالمي من الطاقة. ومع تزايد الطلب على الغذاء لتلبية النمو المتزايد لأعداد السكان، سيحتاج إنتاجه إلى المزيد من المياه والطاقة أيضاً. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتسرب المياه الملوثة بسبب بعض النشاطات الزراعية قد يسبب التلوث، وهو ما يستدعي معالجة المياه المتسربة والمهدورة عبر استخدام الطاقة. وهنا يمكن اللجوء إلى توليد الطاقة الحيوية من المخلفات الزراعية والحيوانية، كإنتاج مركب الإيثانول المصنوع من قصب السكر، والذي يشكل نحو 42% من مكونات وقود البنزين في البرازيل. إذاً فالقضية شائكة ومتشعبة، واذا أردنا إدارة مواردنا على نحو يحقق الاستدامة، فعلينا أن نبدي مزيداً من الاهتمام للبحث عن أكثر الحلول فعالية. وفيما يبذل بعض الباحثين جهوداً مكثفة في هذا المجال، ثمة مختبرات بحوث لم تعد تركز على إيجاد الحلول لإزالة الجراثيم والمواد السامة الأخرى من المياه فحسب، بل تحرص على التأكد من إعادة استخدام الأغلفة والمصافي والتقنيات الأخرى التي تبتكرها، إلى جانب التقليل من استخدام الطاقة. ويعكف باحثون آخرون على تقليل كميات المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء، لجعل عملية تحويل مخلفات النشاطات الزراعية إلى وقود حيوي أكثر كفاءة. وفي هذا السياق، طالبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مؤخراً، بتوفير المزيد من البيانات والبحوث لمساعدة شعوب العالم على صنع القرارات التي يقتضيها وجود علاقات تبادلية موارد الطاقة المختلفة، ولتمكين البلدان من تنظيمها واستثمارها على نحو واسع. فوربس