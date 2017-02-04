الزراعية نت – الاخبار - أطلقت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية الجمعة الفوجين الثالث والرابع من طيور الشنار في مناطق الغابات بشمال المملكة لأردنية الهاشمية بحضور ممثلين من وزارة الزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة. وقال مندوب وزير البيئة عيسى الشبول ان هذه الفعالية تساهم في تعزيز توجه الوزارة الرامي الى الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية المقدرات الطبيعية من نباتات وطيور وحيوانات بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الشبول في تصريح صحفي “اننا معنيون بالحفاظ على ما تحتويه الطبيعة الاردنية من الطيور، خاصة تلك المهددة بالانقراض بفعل الصيد الجائر“، مؤكدا ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بالصيد، ووضع حد لبعض الممارسات التي تلحق الضرر بالغابات وما تحتويه من حيوانات وطيور.

من جانبه قال رئيس الجمعية الاردنية لرياضة الصيد رمزي حنظل ان هذا النشاط هو جزء من حق الطبيعة علينا باعتبارها متنفسا للمتنزهين وهواة رياضة الصيد، مؤكدا مضي الجمعية في تنفيذ برنامجها الطموح للحفاظ على الطيور بمختلف انواعها لضمان استدامة الغابات وما تحتويه من الطيور. وقال حنظل ان هذين الفوجين من طيور الشنار تمت تربيتهما ورعايتهما في مزرعة احد اعضاء الجمعية والعمل جار لإطلاق طيور أخرى في المرحلة المقبلة، داعيا الى تضافر جهود الجميع للحفاظ على الطبيعة ومواردها الطبيعية .

جرين ايريا