الزراعية نت – البيئة - أكد محافظ العقبة الدكتور حاكم المحاميد على اهمية البيئة والتركيز على القضايا التي تعنى في تحقيق التنمية المستدامة ونشر برامج للتعليم والتدريب والتأهيل البيئي وإعداد مدربين لتعزيز الفكر البيئي في المدارس والمؤسسات الوطنية على امتداد المملكة.

وأضاف خلال لقائه رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات، وعدد من أعضاء الجمعية ان المحافظة على استعداد تام لتسهيل مهمة الجمعية من خلال فرعها في العقبة لإقامة الانشطة والبرامج المختلفة، مثمنا دور الجمعية التي نفذت العديد من البرامج البيئية من حملات نظافة على شواطئ العقبة وزراعة أشجار في الحدائق العامة والمدارس والاحتفال بالمناسبات البيئية المختلفة والمؤتمرات التثقيفية والتوعوية التي تعنى بالبيئة والتدريب.

وأبدى المحاميد استعداده لدعم النشاط الذي تعتزم الجمعية إقامته وهو عبارة عن ورشة إعلامية سيحضرها مختلف الإعلاميين والصحفيين تبرز أهمية الإعلام في نشر قضايا البيئة.

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