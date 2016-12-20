الزراعية نت – البيئة - أكد مصدر مطلع على أن الحكومة ستصدر قرارا بمنع استيراد وإنتاج وتداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل، إضافة إلى حظر استيراد وإنتاج وتداول جميع الأكياس البلاستيكية السوداء باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام

وستلزم الحكومة اي جهة تقوم بطباعة أكياس تسوق بلاستيكية خاصة طباعة عبارة 'حافظ على نظافة بلدك' وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية و/أو بالإنجليزي على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه، ومواصفاته: 'كيس قابل لإعادة الاستعمال'، 'كيس قابل لإعادة التدوير'، 'كيس قابل للتحلل'، 'شعار أو رمز قابل للتحلل- يتم تصميمه والاتفاق عليه'.

ويأتي هذا القرار للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين للاضرار الكبيرة التي تتسبب بها الاكياس القابلة للتحلل عند استخدامها للطعام والمواد والتموينية، حيث سيشمل القرار عقوبات على المخالفين، من خلال الرصد الميداني .

وبحسب المصدر فإن الحكومة ستطالب المواطنين بضرورة الانتباه على العبارات الموجودة على الأكياس للتأكد من تلائمها مع حاجتهم وفي حال مخالفة البائع التبليغ عنه فورا دون تردد.

عمان نيوز