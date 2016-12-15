الزراعية نت – البيئة - هل سبق لك أن تساءلت لماذا بعض الأشجار والشجيرات تبقى خضراء على مدار السنة؟ أو، على العكس، لماذا الأشجار الأخرى تسقط أوراقها قبل حلول فصل الشتاء؟ قد يعتقد االبعض ان الأشجار المتساقطة الاوراق تفقد أوراقها لأنها تحاول تجنب البرد القارس. واخرون يعتقدون ان ظروف الجفاف هي السبب في تساقط الاوراق.

ووفقا للدكتور إميل ديفيتو، من موظفي الأحياء في مؤسسة نيو جيرسي قال ان أفضل فكرة تأتي من الغابات الاستوائية مع مواسم الجفاف. فعندما يبدأ موسم الأمطار، وتنخفض درجة حرارة رطوبة التربة إلى الصفر تقريبا. فان الاشجار عريضة الأوراق تبخر عادة الكثير من الماء، وذلك حتى في المناطق المدارية الحارة فان الأشجار المتساقطة الاوراق تلقي او تسقط أوراقها لمنع موت الأنسجة بسبب الجفاف. فغابات ولاية نيو جيرسي تفعل الشيء نفسه: أن تصبح بلا أوراق خلال فصل الشتاء من اجل الدفاع عن النفس.

حتى خلال فصل الشتاء الرطب في نيو جيرسي، يصبح الماء غير متوفر تقريبا لجذور الشجرة عندما تتجمد التربة.

اما الاشجار دائمة الخضرة فهي اكثر كفاءة في المحافظة على رطوبة انسجتها الداخلية. فشجرة القيقب مثلا لا تحتاج الى اسقاط اوراقها لان اوراقها تلتف الى شكل انابيب مقاومة للتجمد.

ان نمو الغابات في جنوب نيو انغلاند ومرتفعات ولاية نيو جيرسي، كانت سائدة من المحيط الأطلسي إلى نهر المسيسيبي، من المنحدرات التي تواجه الجنوب من كتسكيلس وبيركشاير إلى ارتفاعات منخفضة للسموكيس العظمى. فعندما تتجمد التربة لا يستفيد النبات من رطوبة التربة ويصبح جفاف الاشجار كما هو الحال بالصحارى.

كما ان آثار التغير المناخي والتنبؤ بالغطاء الثلجي في شمال ولاية نيو جيرسي، وجنوب نيو انغلاند، يمكن أن تؤدي الاشجار المتساقطة الاوراق الى كسب ميزة على دائمة الخضرة وتوسيع نطاق انتشارها شمالا. ولكن كما يتقلب المناخ والأنواع الغريبة فانه يتم ضبط المجتمعات النباتية الطبيعية في أنماط المناخ على المدى الطويل ، الامر الذي قد يؤدي الى فقدان تنوع الغابات لدينا.

ميشيل S. بايرز: المدير التنفيذي لمؤسسة نيو جيرسي