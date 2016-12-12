الزراعية نت – البيئة - أفادت مؤسسة «ساينس تارغت» العلمية الكندية بأن من المقرر أن يخصص مؤتمرها الدولي حول «التحديات من أجل مستقبل مستدام»، الذي تنظمه في أوتاوا خلال يوليو المقبل، جلسة خاصة لعرض تجربة دولة الإمارات في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، والطاقة المتجددة.

وذكرت المؤسسة في بيان أن المؤتمر سيركز على أربعة محاور علمية أساسية، تشمل المياه ونظم المعلومات الجغرافية والاستدامة والبيئة. وقال مدير تطوير الأعمال في «ساينس تارغت»، تيرانس كوك، إن «جلسات المؤتمر العلمية ستركز على مناقشة القضايا الخاصة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحمايتها من التلوث باستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة، والإدارة المبتكرة لاستخدامات الأراضي من خلال الهندسة الخضراء، وتطبيقات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا معالجة المياه»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيعرض آخر الابتكارات وأفضل الممارسات على مستوى العالم لتحقيق مستقبل مستدام، يتم فيه موازاة الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر».

المصدر: الإمارات اليوم