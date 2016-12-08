الزراعية نت – البيئة - يعد اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن لعقد مؤتمر دولي للمنظمات البيئية المحلية في العاصمة عمّان العام المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حسبما ذكر رئيس الاتحاد، الناشط البيئي عمر الشوشان. وقال إن الاتحاد الذي يضم 9 جمعيات بيئية محلية، انتهى من إعداد الاستراتيجية الخاصة بعمله للفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اتحاد الجمعيات البيئية معني بمتابعة القضايا والشأن البيئي المحلي.

وأضاف الشوشان إن الاتحاد خاطب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص المؤتمر البيئي الذي ينوي عقده العام المقبل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق للتجهيز لهذا المؤتمر الذي سيشهد مشاركةً دولية.

وأعلن عن إشهار اتحاد الجمعيات البيئية بشكل رسمي في أيار من العام 2014 تحت رعاية وزارة البيئة، باعتباره أول اتحاد نوعي للجمعيات العاملة في القطاع البيئي في المملكة.

ويسعى الاتحاد للمشاركة في تقرير وتطوير السياسات البيئية في المملكة بالشراكة مع وزارة البيئة، إضافة إلى توحيد المواقف والعمل بمؤسسية في تبني القضايا البيئية كافة، وتفعيل دور الجمعيات البيئية في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء الشراكات والتوعية الشاملة وبناء القدرات وتقديم المبادرات، وكسب التأييد ومساندة إنجاز التشريعات العادلة وتنفيذ المشاريع الهادفة للحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن اتحاد الجمعيات البيئية تأسس في العام 2013، لكنه كان قائماً منذ عام ١٩٩٧، من خلال هيئة تنسيق العمل البيئي التي تشكلت من ١٦جمعية بيئية خلال تلك الفترة.

المصدر: السبيل