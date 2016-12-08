الزراعية نت – البيئة - وصلت إلى القاهرة " عدالة الأتيرة " وزيرة البيئة الفلسطينية قادمة من رام الله عن طريق الأردن فى زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام تشارك خلالها فى فعاليات مجلس وزراء البيئة العرب الذى يبدأ الخميس. وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوزيرة الفلسطينية بصالة كبار الزوار: سيبحث وزراء البيئة العربية خلال اجتماعهم عدة قضايا من بينها متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية والاقتصادية والإجتماعية فى مجال البيئة، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة، ومبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، ومتابعة الأجندة الدولية فى مجال البيئة والتى يشارك فيها العالم العربى بقوة بهدف الحفاظ على مصالحه ووضع الأولويات الخاصة به.

وتابع أن في مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومناقشة موضوع التغيرات المناخية والتحضير والإعداد للاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث ومخرجات المؤتمر الدولى للحد من الكوارث ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها التصحر والتنوع البيولوجي، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، إلى جانب مناقشة الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري المحتل والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن وبحث "التقنيات الصديقة للبيئة" وإختيار شعار يوم البيئة العربى لهذا العام وهو (مواجهة الأزمات والكوارث البيئية)، إلى جانب مناقشة التربية من أجل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة لعام 2016.

صدى البلد