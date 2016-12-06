الزراعية نت – البيئة - لم ترض أن تترك أرضها، واختارت أن تعيش في كهف مدة ثمانين عاما، وهي تحرس أرضها وتزرعها وتقلعها، تربي أولادها، تخبز الطابون الذي ما تزال إلى اليوم تعده في الصباح، وترضى بما يأتيها من أرضها، وتعيش. تلك هي الحاجة أم اسحق من فلسطين والتي استضافتها العربية لحماية الطبيعة في حفلها السنوي، وتقدم نموذج الأم الصامدة الجبارة والراضية، والتي عاشت وهي تزرع الأرض في حين كان الإسرائيليون يطلقون النار ويرمون القذائف على أراضيها في وادي فوكين في بيت لحم. لحظات حميمية جمعت الحضور في اللحظة التي اعتلت فيها أم اسحق المسرح بثوبها الفلسطيني المطرز، والتي روت حكايتها بكل تواضع ومحبة وعفوية. وجاء الحفل السنوي للعربية لحماية الطبيعة مع برنامج منوع وفقرات عديدة، بهدف تكريم الشركاء، وجمع التبرعات لدعم برامج العربية في الأردن وفلسطين، والتي تهدف إلى تمكين المزارعين ونشر الوعي في المجتمع حول أهمية ذلك، وتأكيد أهمية الأمن الغذائي للشعوب وسيادتها على مواردها. الحضور فاق الألف شخص في الحفل الذي أقيم في فندق اللاندمارك، وقدمه كل من المحامي عبدالله حواتمة والإعلامية هناء الأعرج، في حين قدم كل من رئيس الوزراء الأسبق د. عون الخصاونة كلمة ورئيس مجلس إدارة العربية لحماية الطبيعة رامي برهوش كلمة. رئيس مجلس إدارة العربية لحماية الطبيعة رامي برهوش، قال في كلمته “إن الأردن هي الرئة التي تتنفس منها فلسطين”، وأضاف “الأردن له قضاياه وتحدياته البيئية ونحن نفتخر بتنفيذ العديد من الحملات” التي دعمت قضايا البيئة في الأردن وفلسطين على حد سواء. من جهتها، قالت رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، المهندسة رزان زعيتر “ننتظر كل شتاء هذه اللحظات الحميمية التي نجتمع بها معاً.. المئات منا، من كل المنابر والمنابت، من كل العقائد، من كل الأجيال والمهن، إننا نحتفل معاً ونزرع الحياة معا”. وأضافت “شتاؤنا هذا العام أكثر دفئاً وأملاً، لأنه يحتضن ضيوفاً وممثلي المنظمات الفلاحية من مصر والمغرب وتونس وسورية ولبنان وقطر والبحرين وفلسطين والأردن والذين يشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي للشبكة العربية للسيادة على الغذاء، لنؤكد مرة بعد أخرى أن لا مجال لتحقيق أي تنمية حقيقية في أي رقعة من هذا الإقليم دون السلم الأهلي، ودون الوقف الفوري للحروب الداخلية العبثية ودون الاستئصال الفوري أيضاً للخوف والاتكالية واليأس والعدمية واللاؤبالية من عقولنا وقلوبنا، وأخيرا والأهم من هذا كله ضرورة إيقاظ البوصلة مرة أخرى لتوحيد وتخطيط وتوجيه الجهود لتحرير فلسطين.. كل فلسطين”. أما د. عون الخصاونة، فقال “إن اهتمام القانون الدولي بموضوع البيئة هو موضوع جديد نسبيا، إلا أن الحضارات كلها كانت تهتم بالبيئة حتى في المجتمعات البدائية”، واستعرض في حديثه مراحل تطور القانون الدولي، وأعطى أمثلة من قضايا عالمية في هذا السياق. وفي ختام الحفل الذي تضمن فقرات سحب على اليانصيب ومزادا علنيا على مجموعة من القطع، قدمت فرقة “جيتاناي” مجموعة من الأغنيات التراثية منها “حلوة يا بلدي”، “عالمايا”، “نزلن على البستان”، “على طريق عيتات”، واختتم الحفل بـ”موطني”؛ حيث وقف الجمهور وغناها بشكل جماعي. وللعربية لحماية الطبيعة دور كبير على المستوى الدولي؛ حيث بادرت بتأسيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء” كشبكة إقليمية تضم 48 منظمة تسعى إلى توحيد الجهود والتأثير في السياسات الزراعية والغذائية. وكانت العربية أطلقت حملة زراعة مليون شجرة الأولى في العام 2003، لإعادة زراعة الأشجارالمثمرة التي تقتلعها قوات الاحتلال، تلاها إطلاق حملة المليون شجرة الثاني في نيسان (ابريل) 2008، بالإضافة الى إطلاق حملة المليون الثالث العام 2014؛ حيث أسهمت هذه الحملات في إفادة حوالي 23.398 عائلة مزارعة (ما يزيد على 187.933 نسمة). وتركز الحملات على الأراضي الأكثر عرضة للمصادرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتلك التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين والجرافات الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع شركاء العربية في الداخل الفلسطيني. وفي مبادرة جديدة بهدف استدامة برنامج المليون شجرة وتحقيق الأمن المائي للمزارعين، قامت العربية بحفر 31 بئراً تجميعية في المناطق التي تعاني من سرقة وشح الموارد المائية. كما استصلحت العربية 170 دونما وأعادت تأهيل وزراعة 109 بيوت بلاستيكية وزرعت 453.500 شتلة خضار وزودت صيادي غزة بـ156 شبكة صيد تعويضا للأضرار التي حصلت خلال الاعتداء الإسرائيلي العام 2014. واستمرت العربية ببرنامجها “القافلة الخضراء”، الذي بدأ في العام 2003 بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأقل حظا في الأردن، فضلا عن القيام بالتوعية البيئية بأهمية زراعة الأشجار لحماية الأرض، وذلك عبر برنامج “لو تعرف”. ولقد نفذت الأنشطة الزراعية في الكثير من المناطق منها الرويقة وديرعلا والرصيفة والكرك والطفيلة ومادبا والسلط والأغوار وعجلون وعمان، بالإضافة إلى بيرين والكمشة والحلابات وأم الرمانة والعالوك والضليل ومخيم البقعة. الغد