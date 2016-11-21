الزراعية نت – البيئة - أعدت مفوضية الاتحاد الأوروبي قائمة بالمواد الأساسية، ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا غنى عنها في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة. ويعد من أبرز هذه المواد ، الأنتيمون والبريليوم والكوبالت والفلورسبار والغاليوم والجرمانيوم والجرافيت والإنديوم والمغنيسيوم والنيوبيوم ومعادن مجموعة البلاتين: الروثينيوم والروديوم والبلاديوم والأوسيميوم والايريديوم والبلاتين والمعادن الأرضية النادرة، التنتالوم، والتنغستن.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، فقد مر عقدان من الزمن على إشارة رئيس الصين السابق إلى الأهمية الاستراتيجية للمعادن الأرضية النادرة حيث قال: "في الشرق الأوسط يوجد النفط وفي الصين لدينا المعادن الأرضية النادرة"، لم يفهم أحد قصده من هذه المقولة في عام 1992.

اليوم إنتاج هذه المعادن الأرضية النادرة يجعل الصناعات التكنولوجية الحديثة مرتبطة بشكل مباشر بالصين التي تعتبر المحتكر الوحيد لهذا الانتاج، بينما أطلقت وسائل الإعلام تسمية "نفط المستقبل" على هذه المعادن الأرضية النادرة، نظراً لأهميتها للمنتجين العالميين وتعتبر دخلاً جيدا للدولة المنتجة.

ويتم إنتاج نحو 95% من المعادن الأرضية النادرة في الصين، التي بدورها تقوم بتسعيير هذه المعادن لشركات التكنولوجيا العالمية، في عام 2010 قامت الصين وبشكل مفاجئ بتخفيض صادراتها من هذه المعادن بشكل كبير فارتفعت أسعارها بمقدار 5 إلى 10 مرات، وفي عام 2012 وتحت تهديد بالعقوبات من قبل منظمة التجارة العالمية، عادت الصين إلى زيادة صادراتها من هذه المعادن بشكل تدريجي، وظهرت أمام دول العالم مشكلة تأمين اقتصاداتها القومية بالمعادن الأرضية النادرة.

وقد تم العمل على حل هذه المشكلة في روسيا عن طريق إيجاد برنامج حكومي استطاع أن يخلق حلولا تكنولوجية تسمح لروسيا بتغطية حاجاتها بالإضافة إلى تصدير قسم من هذا الإنتاج وبهذا ستكون روسيا منافساً قويا للصين في سوق هذه المعادن النادرة، وأحد هذه الحلول يمكن شرحها ببساطة إن روسيا هي أول دولة في العالم استطاعت استخراج المعادن الأرضية النادرة من المعدن الخام (أي من لا شيء تقريباً).

وقال مدير مدرسة العلوم التطبيقية (مدرسة لإعداد المهندسين) التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية في باريس جاك بيو:"لدي انطباع أن سوق المعادن الأرضية النادرة قد تحسنت عما كانت عليه منذ 5 سنوات عندما كان الاحتكار الصيني" سيد الموقف… وأعتقد أن صعود روسيا في هذه السوق يزيد من تحسين الوضع.

وأضاف : " أنا متأكد أن الحصول على هذه المعادن في روسيا أفضل بكثير " في يوليو/تموز من عام 2016 وفي مدينة "فيليكي نوفغورود" الروسية تم افتتاح مصنع بتكنولوجيا حديثة لانتاج المعادن الأرضية النادرة، حيث يتم استخراجها من النفايات بشكل خاص من المواد الزائدة عن صناعة الأسمدة الزراعية".

















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