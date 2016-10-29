الزراعية نت – البيئة - يحمل المغرب الكثير من الرهانات بالنسبة ل”كوب 22″، خاصة وأن إفريقيا تشكل موطن هشاشة خاصة في مجال الفلاحة، حيث لا تمثل هذه الأخيرة سوى 12 في المائة من الناتج الإجمالي الخام لإفريقيا. أكد خالد الريفي التمسماني، العضو بفريق المغرب “كوب 22″ بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن المغرب، الذي يرأس المؤتمر الدولي حول المناخ بمراكش “كوب 22″ (من 7 إلى 18 نونبر)، سيدافع عن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية. وأضاف الريفي التمسماني في إطار جلسة حول الرهانات المرتبطة بـ”كوب22″، المنظمة من طرف سفارة المغرب بجمهورية التشيك، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة التشيكية، ومجموعة التفكير التشيكية “ملتقى 2000″، أن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية سيتيح لهذه الأخيرة الاستعداد الجيد لتحضير مساهماتها المحددة على المستوى الوطني ومشاريعها للتكيف/التخفيف بهدف الاستفادة من التمويلات المرصودة للقضية المناخية. وشدد الخبير المغربي، على هشاشة دول الجنوب أمام التغيرات المناخية، موضحا أن “إفريقيا تشكل موطن هشاشة خاصة في مجال الفلاحة، حيث لا تمثل هذه الأخيرة سوى 12 في المائة من الناتج الإجمالي الخام لإفريقيا”. وأضاف أن “القارة الإفريقية، التي تعاني بشدة جراء انخفاض المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي ونقص الولوج للطاقة (600 مليون إفريقي لا يتوفرون على الكهرياء)، لا تتلقى سوى 5 في المائة من التمويل المناخي لتكييفها مع التغيرات المناخية”. وبعد أن أشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ3 في المائة سيكون وبالا على دول الجنوب في الوقت الذي لا تنتج فيه إفريقيا سوى 7 في المائة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، ذكر السيد الريفي التمسماني المشككين في تأثير التغيرات المناخية بأن درجة واحدة من الاحترار المناخي ستكلف إفريقيا جنوب الصحراء، في 2020، ما مجموعه 15 مليار دولار سنويا، ودرجتين من الاحترار المناخي ستكلفان في 2040، 24 مليار دولار سنويا، و3 أو 4 درجات سيكلفان إفريقيا سنة 2040 ما بين 45 و50 مليار دولار سنويا، وفوق 350 مليار سنويا مطلع 2070. أكدت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، قبل أشهر قليلة أن “الكوب 22″ مدعو لأن يكون مؤتمر المبادرة والابتكار وتقاسم الحلول. وأوضحت الحيطي أن مؤتمر “الكوب 22″ عليه الانتقال بالمسلسل الذي انطلق في باريس إلى مبادرات فعالة ونتائج ملموسة للأجيال الحالية والمستقبلية وخاصة المناطق المهددة. واستطردت أن الملك محمد السادس أكد في خطابه أمام قمة القادة أن الأمر يتعلق بالبناء بالصبر والطموح والعزم. وفي السياق ذاته، أفادت أن الرئاسة المغربية للمؤتمر مدعوة إلى مواصلة الدينامية التي أطلقتها المساهمات الوطنية، وذلك طبقا لروح أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ووجهت مطلبا بضرورة تعبئة جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من جماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني، وكذا تثمين الدينامية التي أطلقها مخطط العمل ليما – باريس، حتى يكون مؤتمر مراكش مرحلة متقدمة في مجال الابتكار وتقاسم الحلول في أفق التأسيس لأجندة شاملة ومستدامة للعمل. وأبرزت الحيطي أن طموح المغرب هو أن تتمكن جميع الأطراف من تحديد هدف مشترك حول وضع آليات مبتكرة لتوفير التمويل الضروري، مذكرة بأن المملكة تقترح إحداث خط مالي موجه إلى البلدان الأكثر هشاشة. وشددت الوزيرة على أن ” الكوب 22 يسعى لأن يكون بالفعل مؤتمر الروح الإيجابية والبرغماتية “، حيث سيشكل “نقطة تحول في طريقة تدبير الإنسانية لمصيرها، وستعطي معنى جديدا للبعد الإنساني لنضالنا”. دعم كندي : أعلنت الحكومة الكندية، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن تقديم دعم يصل إلى 1.2 مليون دولار كندي، من أجل تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ “كوب 22″، المزمع تنظيمها في المغرب في الفترة الممتدة ما بين السابع والثامن عشر من نونبر المقبل. وتهدف الحكومة الكندية، من خلال هذا الدعم، إلى المساهمة في تدعيم الصندوق المشترك الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك ضمن الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة للتغيرات المناخية. وشددت الحكومة الكندية على أن التغيرات المناخية يشكل إحدى أهم أولويات، مؤكدة أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل مواجهة آثار هذه التظاهرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم اللازم للحكومة المغربية والأطراف المساهمة في أنشطة “كوب 22″، وذلك ضمن أربعة مجالات رئيسية، وهي الدعم اللوجسيتي، وتقديم الدعم لتعبئة المجتمع المدني من أجل المساهمة في القمة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التواصلية المتعلقة بالقمة، وكذا الدعم الخاص تنظيم الأنشطة التي سترافق مؤتمر الأطراف “كوب 22″. وقال فيليبي بواسوت، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم المغرب لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير، مشددا على أن كلا من المغرب وكندا ملتزمان على أن يتم هذا التنظيم في أفضل الظروف، وكذا مواجهة التحديات المناخية التي يعرفها العالم خلال السنوات الأخيرة. بدوره، أكد عبد العظيم الحافي، مندوب “كوب 22″، أن هذه الاتفاقية لا تدخل فقط في إطار المساهمة في التنظيم، بل إنها تستهدف أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص، مضيفا أن هذه التظاهرة لا تقتصر فقط على المفاوضات بين الدول، ولكن أيضا إشراك المجتمع المدني للمساهمة في الأجرأة والتفعيل. موقف أمريكا من “كوب 22″ : اعتبرت الحكومة الأمريكية، على لسان مبعوثها الخاص بشأن التغيرات المناخية، جوناثان بيرشينغ، أن المغرب لديه دور رائد ليقوم به في المؤتمر ال22 للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″ الذي ستحتضنه مراكش في نونبر المقبل. وأكد بيرشينغ، على أهمية الجهود التي يبذلها المسؤولون المغاربة في إطار الاستعدادات لمؤتمر مراكش، مذكرا بالتنقلات التي قاموا بها عبر العالم لتوفير جميع شروط نجاح كوب 22. واستطرد بأن المغرب أبان، منذ البداية، عن التزام راسخ لصالح إنجاح هذا المؤتمر، مبرزا أن الحكومة الأمريكية واثقة بأن مؤتمر مراكش سيتوج بالنجاح وسيدشن لمرحلة حاسمة في الجهود الدولية لمحاربة آثار التغيرات المناخية. وفي السياق ذاته، ذكر المسؤول الأمريكي، بمختلف الاجتماعات الرفيعة المستوى المنظمة في إطار الاستعدادات لمؤتمر مراكش، أن هذا الموعد سيؤرخ لبداية مجهود عالمي متجدد حول قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الإنسانية. وقال إن وقع التغيرات المناخية هو أكثر من حقيقي اليوم، مؤكدا أن كوب 22 ستمثل نقطة انطلاق مرحلة تفعيل القرارات والتوصيات من أجل عالم مستعد بشكل أمثل لمواجهة آثار هذه التغيرات. الإمارات تدعم المغرب : أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، قبل أيام قليلة بأبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمغرب من أجل ضمان نجاحه في تنظيم مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي تستضيفه مراكش الشهر القادم. وأوضح ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات صحفية، إن المغرب سينجح في تنظيم مؤتمر المناخ”، متابعا بأن الإمارات تأمل في أن يشكل مؤتمر مراكش البداية الحقيقية لتفعيل التزامات اتفاق باريس من أجل مواجهة التغير المناخي. وأشار ثاني بن أحمد الزيودي، خلال مؤتمر صحفي إلى الأهمية التي يكتسيها “كوب 22″، مؤكدا أنه يعد “محطة مفصلية” على مستوى تنفيذ مقتضيات اتفاق باريس، والذي يتطلب تحقيقها عملا متواصلا على مدى السنوات القادمة.” وشدد وزير التغير المناخي والبيئة على حرص بلاده على المشاركة في مؤتمر مراكش بوفد ضخم يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات والخبراء والشباب، مذكرا بقوة ومتانة العلاقات البناءة القائمة بين الإمارات والمملكة المغربية. انفوميديا