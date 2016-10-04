الزراعية نت – البيئة - تمت المصادقة على بناء "مختبر نينجشيا الرئيسي الصيني والعربي لتقدير الموارد وإدارة البيئة في المناطق القاحلة"، وهو أول مختبر رئيسي تشترك في بنائه منطقة نينجشيا ذاتية الحكم، وهي خطوة مهمة لدفع التعاون العملي بين الصين والبلدان العربية في العلوم والتكنولوجيا.

سيركز المختبر على 4 مجالات، هي تقدير الموارد في المناطق القاحلة والعمل على استغلالها، ومراقبة الظروف البيئية وتحسينها، وتقنيات توفير المياه ومعداتها، والتخطيط والإدارة، ومن المتوقع أن يحقق نقلة تكنولوجية في مجال السيطرة على التلوث في الماء والأرض والهواء.

وتزايد التعاون والتبادل بين الصين والبلدان العربية في العلوم والتكنولوجيا خلال السنوات الماضية، حيث وقعت مديرية العلوم والتكنولوجيا بنينجشيا وإدارة الحدائق العامة والزراعة بدبي اتفاقية تعاون للعلوم والتكنولوجيا عام 2014، وفي معرض الصين والدول العربية 2015، انعقد مؤتمر نقل التكنولوجيا والتعاون الإبداعي بين الصين والدول العربية، كما أقيم معرض التكنولوجيا العالية والحديثة والمعدات للصين والدول العربية، كما افتتح مركز نقل التكنولوجيا الصيني والعربي، فضلا عن تأسيس 5 مراكز لنقل التكنولوجيا الثنائية، مع السعودية والإمارات وعمان والأردن والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على التوالي، فضلا عن التوصل إلى 37 تفاهما حول التعاون.

وتنفذ منطقة نينجشيا هذا العام 15 مشروعا اتفق عليها في مؤتمر نقل التكنولوجيا والتعاون الإبداعي بين الصين والدول العربية الذي انعقد عام 2015، كما يتم بناء شبكة التنسيق لنقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية، وبناء مجمع العلوم والتكنولوجيا الصيني والعربي.

شينخوا