الزراعية نت – البيئة - قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري إن الجهات الدولية المشاركة في مؤتمر رفيع المستوى عقد في واشنطن حول محيطات العالم تعهدت بتوفير اكثر من 5,3 مليار دولار لتمويل الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة المحيطات، كما وافقت على

وشاركت اكثر من 90 دولة في المؤتمر الذي استمر يومين، وهو الثالث من نوعه، وذلك في محاولة لتركيز انتباه العالم على المخاطر التي تواجهها محيطات العالم والناجمة عن التلوث والتغير المناخي والصيد المفرط للاسماك والاحياء البحرية.

وقال كيري في جلسة المؤتمر الختامية "من اجل حماية المنظومات البيئية البحرية ومنع التلوث والتصدي للتأثيرات المدمرة للتغير المناخي، تعهد مؤتمر المحيطات هذا بتوفير اكثر من 5,3 مليار دولار من التمويل والمبادرات لتحقيق هذه الاهداف."

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية جون كيربي قال في وقت سابق إن اكثر من 3,4 مليون كيلومتر مربع من مياه المحيطات نالت صفة حمائية.

وشاركت اكثر من 20 دولة منها الولايات المتحدة في المؤتمر في تأسيس 4 محميات بحرية حول العالم من اجل حماية المحيطات من خطري التغير المناخي والتلوث. وتقيد في هذه المحميات نشاطات الصيد التجاري للاسماك والبحث عن النفط وغيرها من النشاطات التي تؤثر سلبا على المنظومات البيئية في المحيطات.

كما اعلن الرئيس باراك اوباما عن تأسيس اول محمية بحرية امريكية في المحيط الاطلسي تبلغ مساحتها 12,724 كيلومترا مربعا قبالة السواحل الشمالية الشرقية للولايات المتحدة.

من جانبها، قالت بريطانيا إنها ستضاعف المساحات البحرية المتمتعة بالحماية والواقعة حول ممتلكاتها حول العالم الى 6,5 مليون كيلومترا مربعا وهي مساحة تفوق مساحة شبه القارة الهندية.

وأكد كيري على اهمية سلامة المحيطات وعافيتها بالنسبة للامن الوطني والاستقرار العالمي.

وقال "هذه مسألة حياة او موت. هذه مسألة تتعلق بالامن القومي، وتقع في صميم الامن العالمي"، مضيفا ان نصف سكان كوكب الارض تقريبا يعتمدون في قوتهم على المحيطات، وان 12 بالمئة من القوة العاملة العالمية تعتمد على المحيطات في رزقها.

وقال كيري إن الاتحاد الاوروبي تعهد بعقد مؤتمر مماثل العام المقبل، تليه اندونيسيا في عام 2018 ثم النرويج في عام 2019.

موجز نيوز