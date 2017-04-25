الزراعية نت – الاخبار - وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة "طعنة" للاقتصاد المصري، بعد قرارها وقف استيراد بعض أنواع الخضار من مصر. وقررت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حظر دخول بعض المحاصيل الزراعية إليها، وعلى رأسها محصول الفلفل بكافة أصنافه، لاكتشاف وجود متبقيات مبيدات في المحصول.

وقالت الوزارة في تقرير لها ": إن السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات، حيث تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشيًا مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الإستراتيجية".

وبحسب البيان، تحرص الوزارة على ضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط والمعايير الوطنية.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر بعض الْبُلْدَانِ المصدّرة اعتباراً من 15 مايو الْآتِي نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

وبحسب البيان، تقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من سَنَةُ 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الْبُلْدَانِ هي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.













وكالات