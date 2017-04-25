الزراعية نت – الاخبار - قال وزير الزرعة المهندس خالد الحنيفات ان السلطات الكويتية باشرت السماح باستيراد الخراف البلدية الحية من الاردن على ضوء الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لغايات تصدير الاغنام الحية اعتبارا من يوم الاحد. واشار الحنيفات في تصريح صحفي الى وجود زيادة في الطلب من دول الخليج العربي على الخراف البلدية، حيث تم تصدير نحو 3300 رأس من الخراف البلدية الحية.

يذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان اشادت بالاجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الزراعة الاردنية والتي عملت على التأكد من خلو المملكة من الامراض العابرة للحدود.

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