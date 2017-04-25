الزراعية نت – الاخبار - رفضت السلطات السعودية، شحنة أسماك تم تصديرها من مصر وإعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا البحري، لعدم صلاحيتها وعدم مطابقتها المواصفات القياسية. وقال مصدر بميناء سفاجا البحري، إن السلطات السعودية، رفضت استلام شاحنة براد محملة بـ 20 طن من أسماك البلطي لعدم صلاحيتها، وتم إعادتها مرة أخرى إلى ميناء سفاجا، وتم التحفظ على البراد داخل الميناء بعد تحرير إخطار برفض الشحنة.

وأضاف المصدر، أن مكتب مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، قاما بفحص الشحنة بمجرد إعادتها من السعودية، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام.

وأكد اللواء ياسر راشد، مدير ميناء سفاجا، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وميناء سفاجا وجهاز شئون البيئة والسلطات المعنية تمهيدا لإعدام الشحنة.

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