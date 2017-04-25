الزراعية نت – الاخبار - من المنتظر ان تشهد الفترة المقبلة وشهر رمضان نسق تزويد عادي للسوق من الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وفق تقارير لوزارة الفلاحة والموارد المائية حول مختلف المواد وتوقعات تزويد السوق حسب بلاغ للوزارة نشرته اليوم. وابرزت التقارير، التي تم تقديمها خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين بالوزارة حول الاستعداد وتزويد السوق خلال شهر رمضان والموسم الصيفي، انه بالنسبة لمادة البطاطا، تم تزويد السوق خلال الثلاثية الأولى من 2017 بجزء من الإنتاج الآخر فصلي (160 ألف طن) والإنتاج القبل البدري (13 ألف طن) ومخزونات موسم 2016 (حوالي 9000 طن منها 2500 طن مخزون تعديلي). فيما يقدر الإنتاج البدري حاليا بين 27 ألف و30 ألف طن. وقد تم تقليع 20 بالمائة من المساحة الجملية المنجزة والبالغة 1340 هك. أما بالنسبة للإنتاج البدري المتبقي للفترة القادمة فهو يقدر، إلى غاية 20 أفريل 2017 بنحو 20 إلى 24 ألف طن وهو ما يكفي لتزويد السوق بصفة منتظمة والربط مع الإنتاج الفصلي المنتظر دخوله خلال العشرية الثانية من شهر ماي وبداية رمضان. وبالنسبة لمادة الطماطم، فقد أكدت التقارير ان الفترة المقبلة ستشهد نسق تزويد عادي في ظل محاصيل الإنتاج الفصلي وحجم المخزونات المتوفرة وذلك رغم تقلص المساحات المخصصة للزراعات الآخر فصلية بالبيوت الحامية غير المسخنة بأهم مناطق الإنتاج (ولايتي سوسة والمنستير) بنسبة 65 بالمائة جراء عدم توفر مياه الري بسد نبهانة خلال الفترة الخريفية وتوقف عدد من المنتجين بولاية المنستير عن العناية بالزراعة الآخر فصلية بالمناطق السقوية العمومية التابعة لمنظومة نبهانة جراء نقص المياه خلال الفترة (جانفي - فيفري) وكذلك تأخر تركيز نسبة غالبة من المساحات البدرية بهذه المناطق (110 هك من جملة 142 هك تم إنجازها خلال شهر فيفري) بعد تعطل تزويدهم بمياه الري. وسيتم خلال شهر رمضان تزويد السوق من محاصيل الإنتاج البدري للطماطم (فترة ذروة الإنتاج) بكافة مناطق الإنتاج (30 ألف طن) وبجزء من الإنتاج الآخر فصلي المتواصل كما سيسجل دخول الإنتاج الفصلي بكميات هامة وبصفة مبكرة مقارنة بالمواسم الفارطة بداية من العشرية الثانية من شهر جوان (55 ألف طن خلال شهر جوان). أما بخصوص مادة الفلفل فقد تم تزويد السوق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 بالإنتاج الآخر فصلي المحمي (نسبة جني ب90 بالمائة) والمتواصل (نسبة جني ب50-60 بالمائة). كما سيتم تزويد السوق خلال الفترة الحالية والمقبلة من خلال محاصيل الإنتاج الآخر فصلي المتواصل والجزء المتبقي من الإنتاج الآخر فصلي. وتشير تقارير المتابعة إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان المتزامن مع ذروة الإنتاج تزويد السوق من محاصيل الإنتاج البدري وتحت الأنفاق للفلفل بكافة مناطق الإنتاج (23 ألف طن) إلى جانب دخول باكورة الإنتاج الفصلي (حوالي 1 ألف طن). أما بالنسبة للغلال، فقد شهدت الثلاثية الأولى لسنة 2017 وفرة في عرض مختلف أصناف القوارص وكذلك التفاح الخرفي بكميات هامة وبأسعار منخفضة مقارنة بالموسم الفارط. وسيتزامن شهر رمضان مع ذروة إنتاج الغلال الصيفية البدرية (الخوخ، النكتارين المشمش، العوينة، حب الملوك) وتوفر كميات من التمور. ومن المتوقع أن تشهد محاصيل إنتاج الخوخ زيادة ب5 بالمائة مقابل استقرار في إنتاج الأصناف الأخرى إلى جانب توفر الإنتاج البدري للدلاع (80 ألف طن) والبطيخ (45 ألف طن) المتأتية أساسا من مناطق الوسط والجنوب (سيدي بوزيد، قابس/ القيروان) إلى جانب جزء متبقي من إنتاج الفراولو بولاية نابل. وقدر إنتاج التمور ب242 ألف طن، من بينها 186 ألف طن من صنف دقلة النور مقابل توقعات بكميات مخزنة لشهر رمضان في حدود 10 آلاف طن وبأسعار مناسبة. وتفيد التقديرات الأولية أن إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى (بوصاع، حب ملوك، عوينة، لوز جاف، مشمش، خوخ ، نكتارين) لموسم (2016/2017) ستكون في حدود 225 ألف طن مقابل 215 ألف طن في الموسم الفارط، أي بزيادة تقدر ب5 بالمائة. وفي ما يتعلق بتزود السوق في شهر رمضان والفترة الصيفية بالحليب ومشتقاته، فإنها ستكون بصفة عادية ومنتظمة، تزامنا مع فترة ذروة الإنتاج (ضبط برنامج تكوين مخزون من الحليب في حدود 60 مليون لتر) أما بخصوص قطاع اللحوم، اكدت عمليات متابعة الأسواق تحسن مستوى عرض الأبقار وتراجع الطلب مما أدى إلى تسجيل انخفاض نسبي للأسعار. وبالنسبة للأغنام فقد تم تسجيل ارتفاع في عرضها وتذبذب أسعارها. وبالإضافة إلى الإنتاج المحلي المتوفر وتبعا لما تم إقراره في إطار تعديل سوق لحوم الأبقار وترشيد الأسعار طيلة الفترة المقبلة من خلال تنفيذ برنامج لتوريد اللحوم المبردة في حدود 600 طنا (400 طن شراء ثابت و200 طن اختيارية) وتكليف شركة اللحوم بتنفيذ هذا البرنامج، تم الشروع في تجسيم البرنامج ووصلت الحاوية الأولى (حوالي 21 طن) وقد تم ضبط سعر البيع بالجملة ب5ر11 دينار للكلغ سقيطة وإقرار أسعار البيع لدى القصابين (لحم هبرة 800ر17 دينار/كلغ/ لحم جمانة 500ر14 دينار/ كلغ/ لحم صدرة 11 دينار/كلغ). ومن المنتظر أن يتواصل البرنامج بمعدل حاوية ب20 طنا كل أسبوع إلى غاية 20 ماي 2017 وحاويتين ب20 طنا كل 10 أيام خلال الفترة من 21 ماي إلى موفى شهر أوت 2017 حسب مصالح وزارة التجارة. أما بالنسبة للحوم الضأن، تعد الفترة المتزامنة مع شهر رمضان موسم إنتاج الخرفان إلا أنه يمكن اللجوء الى توريد كميات من لحوم الخرفان المبردة بمناسبة شهر رمضان، عند الضرورة. وبالنسبة للحوم المجمدة والمخصصة لمجابهة حاجيات الموسم السياحي فقد تم برمجة توريد حوالي 500 طن من لحوم أبقار المجمدة وصل منها حوالي 30 طن. وفي ما يخص لحم الدجاج فتقدر متوفرات رمضان 2017 بحوالي 815ر12 ألف طن. كذلك الأمر بالنسبة للحوم الديك الرومي حيث تقدر المتوفرات بحوالي 741ر7 ألف طن مما يغطي حاجيات الاستهلاك وأكثر. وتقدر متوفرات رمضان لبيض الاستهلاك بحوالي 202 مليون بيضة في الوقت الذي يتراوح فيه معدل استهلاك شهر رمضان من البيض للفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 بين 188 و208 مليون بيضة. وكالات RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



