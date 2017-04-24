الزراعية نت - الاخبار - استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الفلاحة الصيني هان شانغفو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان أن اللقاء «سمح باستعراض العلاقات الثنائية في مجال الفلاحة والصيد البحري قطاعان يولي لهما المسؤولان اهتماما خاصا بالنظر إلى القدرات غير المحدودة التي يزخران بها في مجال التعاون».

وأشار ذات المصدر إلى أن الطرفين «اللذين يضعان المسائل المرتبطة بالأمن الغذائي ضمن أولوياتهما أعربا عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الفلاحة طبقا لأهداف تنمية الفروع الإستراتيجية للفلاحة».

وأضاف البيان أن اللقاء جرى بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم.