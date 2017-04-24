الزراعية نت - الاخبار - أكدت وزارة الزراعة أن الخضار والفواكه الأردنية "تتميز بجودتها العالية وتطبيقها المعايير العالمية من حيث سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات، وأن الوزارة تقوم بفحص صادرات الخضار والفواكه إلى الإمارات العربية المتحدة منذ عامين"، بحسب الناطق باسم الوزارة نمر حدادين.

وبين حدادين أن الوزارة "لم تبلغ بشكل رسمي بقرار دولة الإمارات بوقف استيراد أصناف من الخضار الأردنية"، مبينا أنه "تم إجراء اتصالات عبر القنوات الرسمية للتأكد من تفاصيل القرار، وسيتم ترتيب لقاء مع الجانب الإماراتي في أقرب وقت لإعادة تصدير الخضار والفواكة الأردنية إليه".

مصدر مطلع كشف أنه "بناء على القرار، تم عقد اجتماع في وزارة الزراعة ضم وزير الزراعة خالد الحنيفات وعدد من مصدري الخضار والفواكه الأردنية، توصلوا خلاله إلى اتفاق بأن يقوم المصدرون بأخذ العينات وإرسالها إلى مختبرات وزارة الزراعة في البقعة، وتخصيص سيارتين ومهندسين زراعيين ذوي كفاءة عالية، لإعطاء ورش توعية للمزارعين بكيفية استخدام الأسمدة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على مخالفة أي مشروع زراعي مخالف لعملية استعمال الأسمدة، وتشكيل وفد من وزارة الزراعة والقطاع الخاص، لزيارة الإمارات خلال الأيام لإعادة تصدير الخضار والفواكه الأردنية إليها".

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أصدرت كتاباً يفيد بـ"وقف استيراد بعض الخضار والفواكه الأردنية اعتبارا من منتصف أيار (مايو) المقبل".

وبموجب الكتاب "يمنع إدخال أصناف الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، إلى الإمارات نهائيا اعتبارا من منتصف الشهر المقبل"، مشترطا لدخول الأصناف الأخرى التي لم يشملها قرار المنع "إبراز شهادة تحليل من متبقيات المبيدات النسخة الأصلية".

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