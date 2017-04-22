الزراعية نت – الاخبار - تنطلق فعاليات مؤتمر «مشروع بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون الأردنية» الذي تنظمه كلية الزراعة في الجامعة الأردنية. ويهدف المؤتمر الذي يقام على مدار يومين إلى تعزيز وتبادل الخبرات بين العلماء والمختصين في الزيتون (زراعة وانتاجا وتصنيعا) والتعاون لاستدامة صناعة الزيتون على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بالاضافة الى عرض لتجارب الدول الاوروبية المشاركة في المشروع في مجال تصنيع وتسويق زيت الزيتون ومخللاته.

وتركز محاور المشروع على ديمومة الزراعة وكيفية ادارة مزارع الزيتون، وتسويق منتجات الزيتون والتكنولوجيا الحديثة لصناعة زيت الزيتون بالاضافة الى كيفية ادارة مخلفات مصانع الزيتون حيث تشكل هذه المحاور فرصة لتطوير قدرات كل من مزارعي الزيتون والعاملين في المعاصر والارتقاء بجودة زيت الزيتون الاردني وكذلك مخللات الزيتون.

ويشارك في المشروع خمس مؤسسات اردنية وهي جامعة مؤتة والعلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية وجمعية التقييم الحسي للاغذية والجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون، بالاضافة الى اربع جامعات اوروبية هي جامعة فيرونا الايطالية وجامعة غرناطة الاسبانية وجامعة ارسطو اليونانية ومعهد بحوث الزيتون اليوناني.

يذكر ان المشروع الذي بدأ العمل فيه في شهر كانون الأول من عام 2013، جاء بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشاريع تمبوس، بهدف بناء قطاع الزيتون الذي يحتل مكانة متقدمة في الاقتصاد الأردني.