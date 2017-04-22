أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
مصر: تشكيل لجنة لدراسة تطوير ومكافحة التصحر طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 22 أبريل 2017 00:00

مصر: تشكيل لجنة لدراسة تطوير ومكافحة التصحرالزراعية نت – الاخبار - وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مذكرة ، يوضح بها تشكيل لجنة لاستكمال فريق عمل للبدء فى دراسة وتطوير مكافحة التصحر، والنهوض بالغابات خاصة في مجال مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

ويتركز دور هذه اللجنة فى الدفع بمشروع نموذجي يهدف لتعزيز الإرشاد والتطبيق لتقنيات مكافحة التصحر، كذلك حماية التنوع الحيوي، وتقلبات التشجير، وبحوث وتعليم علوم الغابات، لتنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعة بين مصر والصين في كافة مجالات التعاون خاصة في مجال الزراعة، مع اعداد خطة للتعاون مع الصين في مجالات تبادل المعلومات والإصدارات والوثائق ومخرجات البحوث.

ومن الجدير بالذكر أن "تشانج جيان لونج "وزير الدولة للغابات الصيني، و"سونج أي فوة" السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، قد وقعا اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الغابات الشجرية ومكافحة التصحر.

 

 

 

وكالات

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2017 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs