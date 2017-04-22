الزراعية نت – الاخبار - وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مذكرة ، يوضح بها تشكيل لجنة لاستكمال فريق عمل للبدء فى دراسة وتطوير مكافحة التصحر، والنهوض بالغابات خاصة في مجال مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

ويتركز دور هذه اللجنة فى الدفع بمشروع نموذجي يهدف لتعزيز الإرشاد والتطبيق لتقنيات مكافحة التصحر، كذلك حماية التنوع الحيوي، وتقلبات التشجير، وبحوث وتعليم علوم الغابات، لتنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعة بين مصر والصين في كافة مجالات التعاون خاصة في مجال الزراعة، مع اعداد خطة للتعاون مع الصين في مجالات تبادل المعلومات والإصدارات والوثائق ومخرجات البحوث.

ومن الجدير بالذكر أن "تشانج جيان لونج "وزير الدولة للغابات الصيني، و"سونج أي فوة" السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، قد وقعا اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الغابات الشجرية ومكافحة التصحر.

وكالات