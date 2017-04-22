الزراعية نت – الاخبار - بحث اللقاء الاقتصادي العربي الصيني المصالح المشتركة بين الطرفين ووقعت خلاله مذكرتا تفاهم وتعاون تتعلقان بإنشاء ودعم مجلس اعمال (طريق الحرير). وشدد رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي في كلمة القاها خلال اللقاء الذي اقيم في مبني اتحاد الغرف العربية في بيروت على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان العربية والصين لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

واضاف ان "المصالح المشتركة الضخمة بين الطرفين تفرض تعاونا وثيقا وتنسيقا اقتصاديا في مجالات واسعة منها الطاقة الانتاجية والبنية التحتية والتجارة والاستثمار بالاضافة الى الطاقة النووية والفضاء والاقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة الى جانب الزراعة وقطاع المال.

واعتبر الكباريتي ان "الاستثمار في العالم العربي هو استثمار مجد" نظرا لحجم سوقه الذي يضم امكانات هائلة داعيا الى اقامة شراكة مع الجانب الصيني في "القطاعات الحيوية التي من بينها قطاع اللوجستيات ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للعالم العربي".

وطالب بتقديم التسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في المشاريع التي ستقام على طول الحزام والاستفادة من "صندوق الحرير" الذي تم انشاؤه لتنمية البنى التحتية للدول الواقعة على خط الحرير من قبل القطاع الخاص العربي.

من جهته اخبر رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ زنغ وي ان "التعاون العربي -الصيني أتم نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة" معربا عن امله في تعزيزه بصورة اكبر نظرا لحاجة الصين والبلدان العربية لبعضهما البعض.

ولفت الى ان الصين تعد ثاني اكبر شريك تجاري للعالم العربي في الوقت الذي يعتبر الاخير المصدر الاول للنفط الى الصين.

واكد زنغ وي وجود الكثير من فرص التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجال الصناعة وفي القطاعات المالية والسياحية والبنى التحتية مقترحا تحسين الهيكل التجاري بين العالم العربي والصين.

بدوره اشار سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان الى العناصر التي من شأنها تعزيز التعاون العربي - الصيني والمتمثلة بالسياسة والاقتصاد والمال والبنى التحتية والثقافة.

واكد دعم حكومة بلاده الكامل للشركات الصينية للاستثمار في العالم العربي الى جانب دعم الشركات العربية على تطوير استثماراتها في الصين.

علي الجانب الاخر اعتبر الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار ان التعاون الثنائي واقامة الشراكات بين الشركات العربية والصينية سيوفر مشاريع وفرص عمل في مجالات عدة.

من جهته ابدى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ترحيبه بانشاء مجلس الاعمال لطريق الحرير مشددا على اهمية تشكيل "مجلس متجانس يمثل اكبر عدد من القطاعات الاقتصادية والتي ستستفيد من استثمارات طريق الحرير".

واعرب عن امله في ان تكون بيروت مركزا اساسيا لمختلف قطاعات طريق الحرير من اجل "الانطلاق نحو اوروبا".

وكالات