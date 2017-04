الزراعية نت – الاخبار - أشارت صحيفة “The Financial Times” البريطانية إلى أن روسيا تشهد ازدهارا في المجال الزراعي، وذلك رغم العقوبات المفروضة عليها والصعوبات في علاقاتها مع الغرب. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تصريحات مسؤولين روس في بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عام 2014، رأوا فيها أن الأزمة والمشاكل الاقتصادية قد تعود على بعض قطاعات الاقتصاد بالنفع، ولا سيما قطاع الزراعة، إذ إن التراجع الملموس لسعر الروبل يشجع التصدير، أما العقوبات المفروضة على المنتجات الزراعية الأوروبية من قبل روسيا كرد على العقوبات من قبل الغرب، فهي تخدم مصالح المنتجين المحليين. وأشارت الصحيفة أن المحللين الغربيين كانوا أنذاك ينظرون إلى هذه التصريحات بعين الشك، إلا أن الواقع أثبت صحتها، على الأقل، فيما يتعلق بقطاع الزراعة. وذكرت الصحيفة أن روسيا أصبحت أكبر مصدر للحبوب في العالم في عام 2016، وهذا حقيقة هامة، بالنظر إلى أنها كانت مستوردا محضا له قبل 15 سنة، إضافة إلى ذلك فقد تمكنت روسيا من استبدال واردات لحم الخنزير والدجاج وزيادة إنتاج الخضروات في الدفيئات بنسبة 30% كما باتت أحد أكبر منتجي شمندر السكر. وبالرغم من أن قطاع الزراعة في روسيا لا ينافس قطاعي النفط والغاز، إلا أن صادرات المنتجات الزراعية أخذت تتفوق على تصدير الأسلحة الذي سبق أن كان يحل المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد الوقود. كما استفاد القطاع الزراعي في روسيا، حسب رأي الصحيفة، من هبوط أسعار الوقود والسماد حيث ارتفع استهلاكها بنسبة 16% خلال عام 2016. ويرى الخبراء أن روسيا أمامها آفاق واسعة لتطوير هذا المجال في المناطق القريبة من الصين حيث المناخ والتربة ملائمان لزراعة "الصويا". The Financial Times RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات