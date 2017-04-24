الزراعية نت – الاخبار - أكدت المتحدث الرسمي باسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شيرين صبري، أنه لا يوجد ما يسمى بمكتب وكلاء براءات معتمد من الأكاديمية، حيث أن تسجيل البراءات يتم فقط من خلال مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية. جاء ذلك في بيان أصدرته الأكاديمية نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر إعلانات مضللة عن مكاتب وأفراد يزعمون انتسابهم للأكاديمية، ومدعين قدرتهم على مساعدة المبتكرين والمخترعين بأنهم وكلاء براءات معتمدين من الأكاديمية.

وأضافت أن التسجيل يتم بمعرفة مقدم الطلب (مالك البراءة) أو وكيله الرسمي أو من خلال وكلاء تسجيل البراءات والمسجلين طبقا للقانون 23 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة وكلاء البراءات بمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد إيداع شهادة التسجيل بمكتب البراءات، أو من خلال مكاتب تسويق التكنولوجيا (TICO) الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية، أو نقط اتصال مكتب براءات الاختراع والتي تقوم بدورها بتقديم الطلبات لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للحصول على مستند رسمي برقم وتاريخ تسجيل براءات الاختراع.

وأهابت الأكاديمية بكل من يرغب في التعامل معها بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بموقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت www.asrt.sci.eg أو عن طريق الصفحة الرسمية للأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" https://www.facebook.com/ASRT.Egypt/، وعدم الانسياق وراء تلك الدعوات الزائفة التي يروجها البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت الراغبين في الخدمات التي تقدمها الأكاديمية بالتوجه مباشرة لمقرها الكائن 101 ش القصر العيني بالقاهرة أو من خلال مكاتب تسويق التكنولوجيا (TICO) الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية.