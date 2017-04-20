الزراعية نت – الاخبار - تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الادارة من ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وفرم اللحوم الكائن 10 شارع الزمر ـ ناهيا ـ دائرة مركز شرطة كرداسة، محافظة الجيزة لقيامة بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "مفروم اللحوم" مستخدماً فى عملية الإنتاج "مقطعات اللحوم ـ الدهون الحيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية (الشركة المصرية الوطنية ـ تحيا مصر)، وبلغ إجمالي المضبوطات 9 أطنان سلع غذائية.

كما تم تدوين تواريخ انتاج وصلاحية سارية، مخالفة للحقيقة لايهام جمهور المستهليكن كونها صالحة للاستهلاك الآدمى ولتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، ومعرضا صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

حيث قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين،نترافقها لجان من مديرية الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم ) ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المصنع المتحري عنه اسفرت عن ضبط المدير المسئول، وضبط كمية قدرها 4.700 طن سلع غذائية ( مفروم لحوم ـ برجر ـ سوسيس) معبأة داخل عبوات مدون عليها العلامة سالفة الذكر ( منتج نهائى)، و2 طن سلع غذائية ( مفروم لحوم) معبأة داخل أكياس بدون اية بيانات ( تحت التجهيز ) 2.300 طن سلع غذائية (مقطعات لحوم ـ دهون حيوانية) معبأة داخل براميل من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة، غير صالحة للاستهلاك الادمى (مستلزمات انتاج ) بالاضافة الى كميات كبيرة من الاكياس الفارغة والاستيكارات تحمل العلامات سالفة الذكر لزوم التعبئة .

قدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريراُ فنياً يفيد ان المضبوطات جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون الملمس والرائحة وبها سوائل انفصالية مدممة، تم التحفظ عليها بثلاجة الشركة المحمدية بمنيل شيحه تحت تصرف النيابة العامة ... وأوصت اللجنة بإعدامها.

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