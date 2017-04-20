الزراعية نت – الاخبار - شنَّ 89 نائبًا في البرلمان الأردني هجومًا عنيفًا على الحكومات المتعاقبة، محملين إياها مسؤولية المشاركة في الفساد أو التستر عليه أو على الأقل عدم الجدية في مكافحته. جاء هجوم النواب أثناء مناقشة المجلس تقارير ديوان المحاسبة التي تصدر سنويًّا متضمنة رصدًا توثيقيًّا للمخالفات والجرائم المالية والإدارية، لكنها تبقى تقارير أرشيفية لا تحظى من النواب أو الحكومة بما تستحقه وتستوجبه من متابعة رقابية تنفيذية.

وطالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة، بتعديل التشريعات الخاصة بعمل ديوان المحاسبة لتصبح رقابته مسبقة ووقائية، وتقييد الصرف والإنفاق للمؤسسات بوجود بند في الموازنة يتيح ذلك، وأن يتم تقديم تقارير الديوان للمجلس كل ثلاثة أشهر.

وقال "العكايلة" في رسالة لزملائه النواب خلال مداخلته في جلسة النواب: إن "معاشر الفساد تقول لكم وللشعب من خلفكم، قولوا ما شئتم وسنفعل ما نشاء لأنهم يعلمون أن القول غير مقرون بالفعل، وهذه تجربتهم مع المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة".

وأضاف: "لقد أولينا الجانب التشريعي زخم هذا المجلس، فهل نولي الجانب الرقابي مثل هذه الزخم؟"، مبينًا أن المجلس لا يمكنه الادعاء أن مثل هذه الجلسة يمكن أن تناقش كل تقرير اللجنة المالية المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس النواب إحالة ثلاثة استيضاحات وردت في تقارير ديوان المحاسبة "2009 – 2015" تتعلق بوزراء زراعة سابقين إلى النائب العامّ.

وأوصى المجلس بتوجيه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الطرق القانونية المتاحة كافة وبحسب قانون تحصيل الأموال العامة من أجل تحصيل أو استرداد الأموال المستحقة لصالح الخزينة العامة كافة وكذلك إخبار وإعلام المجلس عن الإجراءات المتبعة.

وأيد النواب أيضًا إحالة الملفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما طالب نواب بإحالة الملفات إلى الادعاء العامّ، بينما رفض آخرون هذه الفكرة؛ لأن القضايا بحاجة إلى تدقيق.

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