الزراعية نت – الاخبار - على بُعد ثلاث سنوات من انتهاء الأفق الذي وُضع لمخطط الرباط الأخضر، المحدّد في سنة 2020، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنّ المخطط يوشك على تحقيق الهدف المحدد له في ما يتعلق بالسقي بالتنقيط. وحسب معلومات وزارة الفلاحة فقد بلغت مساحة الأراضي الفلاحية المجهّزة بالسقي بالتنقيط 500.000 هكتار، بينما حُدد هدف مخطط الرباط الأخضر في 550.000 في أفق سنة 2020، معلنة أنّ هذا الهدف سيتمّ تحقيقه نهاية سنة 2017.

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة فإنّ مردودية الماء ارتفعت بشكل ملموس في الصناعة الفلاحية بنسبة 57 في المائة، وفي مسلك الخضار بنسبة 82 في المائة؛ واعتبرت أنّ هذا الارتفاع يُترجم الوعي العميق للفاعلين في القطاع بأهمّية الماء كعنصر أساسي في عملية الإنتاج الفلاحي.

من جهة أخرى، يسعى الرباط إلى تطوير قطاع الصناعة الغذائية وعصرنته، إذ جرى التوقيع على عَقد برنامج بغلاف باماكو قدره 12 مليار درهم، يروم إدماج السلاسل الصناعية، والانفتاح على السوق الدولية.

العقد البرنامج الموقع بين وزارة الفلاحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة، وعدد كبير من التمثيليات المهنية، يهدف إلى إنشاء 371 وحدة صناعية، ما سيُمكّن من خلق 38.000 منصب شغل، ورقم معاملات يصل إلى 42 مليار درهم، وقيمة مضافة في حدود 14 مليار درهم، حسب ما أعلنته وزارة الفلاحة.

المصدر : جريدة هسبريس