الزراعية نت – الاخبار - أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال عن عقد اجتماع لمجلس مساهمات الدولة لدراسة مسألة توطيد الشراكة في قطاع الفلاحة، في إطار النهج الاقتصادي الجديد لتجاوز التبعية للمحروقات. وقال عبد المالك سلال، على هامش زيارته لولاية وهران إن هذا "الاجتماع سيركز على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في هذا القطاع"، وأشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات العمومية- الخاصة والخاصة- الخاصة لإطلاق محيطات فلاحية كبرى.

وتابع الوزير الأول "سنناقش أيضا إمكانيات توسيع المحيطات الإنتاجية الفلاحية"، مؤكدا بأن الأراضي الفلاحية تبقى دائما لأملاك الدولة، في حين سيوكل استغلالها إلى الخواص.

وأكد سلال بالمناسبة على أهمية استعمال التكنولوجيات والتجهيزات الحديثة لتحسين الإنتاج ورفع الإنتاجية ، حيث قال "معركتنا ستخص الإنتاج والإنتاجية"، وتابع "لا يمكننا الاكتفاء بإنتاج 25 قنطار في الهكتار الواحد، في وقت يمكن أن نبلغ بسهولة 40 قنطار في الهكتار"، مذكرا بأن الإنتاج يتراوح بين 70 و80 قنطار في الهكتار الواحد بجنوب الوطن.

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