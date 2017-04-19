الزراعية نت – الاخبار - أفاد «معهد دراسات السوق الزراعية» (إيكار) الروسي بأن أسعار صادرات القمح الروسية استقرّت الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الروبل 1.6 في المئة أمام الدولار. ووفقاً ل «ايكار»، سجّلت أسعار البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المئة للتسليم في نيسان (أبريل)، 188 دولاراً للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، من دون تغير يُذكر عن الأسبوع السابق.

ومن المتوقع أن تخفّض روسيا صادراتها من الحبوب إلى 3.1 مليون طن في نيسان بسبب تقلّص الإمدادات إلى تركيا، ثاني أكبر مشترٍ للقمح الروسي بعد مصر، والتي علّقت مشتريات القمح والذرة ودوار الشمس من روسيا فعلياً من خلال فرض رسوم مرتفعة على الواردات.

وسيلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، وهو مسؤول الحكومة المعني بالزراعة، بنظيره التركي محمد شيمشك في موسكو اليوم.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن روسيا صدّرت 29.3 مليون طن من الحبوب من بينها 22.6 مليون طن من القمح خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز (يوليو) إلى الثالث عشر من نيسان، بانخفاض نسبته 0.5 في المئة على أساس سنوي.

وتتوقع الوزارة ألا يقلّ محصول الحبوب هذه السنة عن 110 ملايين طن، بينما تتوقع «سوف إيكون» للاستشارات الزراعية أن يصل حجم المحصول إلى 113 مليون طن من بينها 69 مليون طن من القمح.

الحياة