الزراعية نت – الاخبار - توقع الناطق باسم وزارة الزراعة نمر حدادين أن يصل إنتاج المملكة من القمح والشعير إلى حوالي 20 ألف طن في الموسم الحالي. وذكر حدادين ان الوزارة اعتمدت أسعاراً مشجعة لشراء محصولي القمح والشعير من المزارعين بهدف دعم مزارعي القمح والشعير والتشجيع على الاستمرار في عمليه الزراعة.

وبين أن الوزارة تقدم دعما لمزارعي القمح والشعير وتبيعهم البذار مغربلا ومعقما بأسعار مدعومة وتشتري المحصول منهم بأسعار تزيد على الكلفة العالمية.

وأضاف حدادين أن تفاوت كميات المحصول يرجع الى كميات الأمطار وتسميد الأرض وغيرها من الأمور.

وأظهر أن نسبة الإنتاج المتوقعة للقمح لا تغطي سوى 10 إلى 12 يوما من حاجة الاردن لهاتين المادتين فقط كحد أعلى لافتا أن ذلك لا يشكل اكتفاء ذاتيا ولا يلغي استيراد حبوب القمح والشعير من الخارج.

ويحتاج الأردن لزراعة مليوني دونم من القمح ومليوني دونم من الشعير في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة لزراعة القمح والشعير زراعة بعلية على المليون دونم.

وبلغت كميات محاصيل القمح المواني والشعير العلفي التي تسلمتها وزارة الزراعة خلال الموسم الماضي 53 ألف طن.

من جهتها قالت مصادر وزارة الصناعة والتجارة إن تعليمات شراء الحبوب البلدية التي تنظم عملية تحديد أسعار الشراء للحبوب البلدية من القمح والشعير والبذار تصدر بشكل سنوي بحيث يتم تسعيرها بناء على متوسط أسعار الشراء المبني على الأسعار العالمية ويضاف لها 50 بالمئة.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة القمح والشعير البلدي تشكل نسبة ضئيلة من استهلاك المملكة السنوي وتتراوح فيما يتعلق بالقمح بين 1 إلى 5ر1 بالمئة من مجموع استهلاك المملكة من القمح وبالنسبة للشعير البلدي حوالي 5 بالمئة من حجم استهلاك الشعير السنوي.

وتنظم هذه التعليمات عمل اللجان التي تشرف على عملية الاستلام بحيث يتم الاستلام من لجان مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة التعاونية وديوان المحاسبة تتوزع على 3 مناطق في المملكة ولمدة شهرين.

يشار إلى أن الأردن كان من مصدري القمح؛ ففي عام 1960 صدر الاردن 60 ألف طنً وتوقف عن تصدير القمح والشعير بصورة تامة منذ عام 1989 باستثناء عام 1997 الذي شهد تصدير نحو 2000 طن شعير كنتاج طبيعي لتخلي مربي الماشي عن مهنتهم؛ إثر قرار رفع الدعم عن الأعلاف الذي اتخذ في عام 1996.

وشهد عام 1987 الطفرة التصديرية الكبرى لمحصول القمح الذي بلغت فيه الكمية المصدرة 5846 طنًا.

وبينما يرجع خبراء أهم أسباب قصور الإنتاج الزراعي في #الأردن الى صغر قاعدة الموارد الزراعية وتآكلها الذي أدى إلى انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية إذ لا تتعدى المساحة الصالحة للزراعة حوالي 9.7% من المساحة الكلية.

والسبب الأهم وفقهم يكمن في "ندرة المياه وسوء استغلالها" فالزراعة في #الأردن تعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية التي "تناقصت بشكل كبير في العقدين الأخيرين" بالإضافة الى تذبذب توزيع الأمطار خلال الموسم الواحد.

وتشير الأرقام إلى أن كمية الإنتاج من القمح بلغت عام 2003 كانت 69 ألف طن وتراجعت إلى 16 ألف طن في العام الذي تلاه ثم ارتفعت في عام 2005 لتصبح 52 ألف طن إلا إنها عاودت الانخفاض في عام 2006 لتبلغ 26 ألف طن وفي عام 2007 بلغت 39 ألف طن.

وكالات