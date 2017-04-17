الزراعية نت - الاخبار - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول "سعر" المنتجين الزراعيين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 33% لشهر شباط 2017 مقارنة مع شهر شباط 2016، حيث بلغ الرقم القياسي 133.0 لشهر شباط 2017 مقارنة مع 100.0 لشهر شباط 2016. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار محاصيل زراعية منها البطاطا (26.2%)، والخيار (55.6%)، والبندورة (292.0%)، والكوسا (99.7%)، والفول الاخضر (99.9%)، والباذنجان (94.7%)، والزهرة (31.6%)، والفاصوليا (30.1%)، والفلفل الحلو الملون (17.9%)، والجزر (16.5%)، والفلفل الحار (64.2%)، والفلفل الحلو الاخضر (27.1%)، والفجل (2.3%)، حيث بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت اسعارها 61.22% من اجمالي قيمة المؤشر.

في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل منها البرتقال والليمون والفراولة والموز والبصل والملفوف والمندلينا والسبانخ البلدية والبصل الاخضر والخس العادي وبنسبة (13.1%)، (0.1%)، (13.0%)، (2.0%)، (19.1%), (30.4%)، (19.4%)، (6.1%)، (61.4%)، (17.7%)، على التوالي، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 38.77 % من اجمالي قيمة المؤشر، كما بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل الزراعية التي لم يطرأ على أسعارها اي تغيير 0.01% من اجمالي قيمة المؤشر.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لشهر شباط 2017 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2017 بنسبة 44.4%، حيث بلغ 133.0 لشهر شباط 2017 مقارنة مع 92.1 لشهر كانون ثاني 2017. ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع "سعر" مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 32.74%. ومن أهم المحاصيل التي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها الخيار بنسبة (61.3%)، البندورة (227.5%)، الكوسا (7.1%)، الفاصوليا (21.4%)، المندلينا (19.2%)، السبانخ البلدية (5.6%)، الفلفل الحلو الملون (16.6%)، الفلفل الحار (17.7%)، الخس العادي (17.3%)، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل البطاطا والبرتقال والليمون والفراولة والموز والفول الأخضر والباذنجان والزهرة والبصل والملفوف والجزر والفلفل الحلو الاخضر والبصل الاخضر والفجل بنسبة (28.0%)، (13.7%)، (1.8%)، (12.1%)، (6.2%)، (19.9%)، (7.8%)، (21.0%)، (2.9%)، (14.9%)، (8.1%)، (32.1%)، (3.4%)، (10.8%)، على التوالي وبأهمية نسبية بلغت 76.22%، كما بلغت الأهمية النسبية للمحاصيل الزراعية التي لم يطرأ على أسعارها اي تغيير 0.04% من اجمالي قيمة المؤشر، وهو محصول اليوسف افندي.

أما على الصعيد التراكمي، فقد ارتفعت "سعر" المنتجين الزراعيين بنسبة 12.6% للشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 112.6 لعام 2017 مقارنة مع 100.0 لنفس الفترة من عام 2016. وقد ساهم ارتفاع معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل في هذا الارتفاع وكان أبرزها البندورة حيث ارتفع معدل الرقم القياسي بنسبة (119.6%)، الكوسا (76.4%)، الباذنجان (60.4%)، الفلفل الحار (35.4%)، البطاطا (27.4%)، الخيار (24.1%)، الفلفل الحلو الاخضر (13.6%)، الزهرة (12.6%)، الفاصوليا (9.7%)، والتي شكلت أهمياتها النسبية 90.7%. وشهد معدل الرقم القياسي لأسعار محاصيل الفلفل الحلو الملون والموز انخفاضاً بما نسبته (16.2%)، (3.9%)، على التوالي وبأهمية نسبية بلغت 9.3%.

والشكل البياني التالي يوضح اتجاه الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لعامي 2016 و2017.

الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بمراجعة منهجية جمع بيانات الاسعار الزراعية من خلال لجنة فنية متخصصة من دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءا على توصيات لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية (2002-2010) وبغرض تطوير جودة البيانات فقد تم الاعتماد على بيانات الأسعار الزراعية لكافة المحاصيل الزراعية الواردة من الأسواق المركزية وبشكل شهري، حيث تم اعتماد سنة 2016 كسنة اساس (2016=100) وباستخدام معادلة لاسبير لاستخراج الرقم القياسي.

الرأي