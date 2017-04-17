الزراعية نت - الاخبار - أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الموافقة على تصدير 105 ألف شتلة فاكهة إلى جميع دول الخليج منذ يناير الماضى وحتى الشهر الماضى، من 13 صنفًا، منها "الخوخ، والبرقوق والمشمس، والتين برشومى، والعنب، والمانجو، والتوت، والكمثرى، والتفاح والفرولة، والكاكا، والرومان، والجوافة، والزيتون".

وأوضح محمود عطا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات، حيث تقوم لجان معاينة من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، بمعاينة مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير، بالإضافة إلى مواصلة اللجنة اعتماد تراخيص صوب الخضراوات، وتراخيص الشتلات من مصدرها وهى وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاج من المطروح فى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية من الخضر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، باستمرار الحملات المرورية على حقول المحاصيل الزراعية الصيفية بالمحافظات، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه مزارعى الخضراوات، وحثهم على زيادة الإنتاجية.

اليوم السابع