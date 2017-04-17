الزراعية نت - الاخبار - التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمستثمر السعودى، غسان بن عبد الله النمر، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم، مؤكدة له أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم العمل حاليًا على وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، والتى ستتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد النمر بالاجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، والتى تعطى حافز كبير للمستثمرين العرب لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى حل المشكلات التى تواجه المستثمرين.

وأعرب عن تطلعه لتوسيع استثماراته بمصر، وعرض على الوزيرة، عدد من المشروعات التى يعتزم الاستثمار فيها فى مصر، وهى إنشاء مجمع سكنى متكامل بكافة الخدمات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وزراعة النباتات الزيتية مثل الزيتون على مساحة 60 ألف فدان فى محافظة مطروح أو الواحات، وإقامة عدد من المراكز التجارية فى معظم المحافظات المصرية بشراكة مع المجموعات المتخصصة فى مصر.

ورحبت الوزيرة، برغبة المستثمر السعودى فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، ودعت إلى الاستثمار فى عدد من المشروعات، فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين من بينها محور تنمية قناة السويس، وهى مشروعات كبيرة ستساهم فى تحقيق التنمية فى مصر، وتوفير فرص عمل للشباب.

كما التقت الدكتورة سحر نصر، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور رجل الأعمال منصور عامر، حيث تم بحث مشروع تطوير شامل لمنطقة الكورنيش فى بورسعيد، وعرض المحافظ الفرص الاستثمارية فى المحافظة، وامكانية جذب مستثمرين جدد، وأعرب عامر، عن رغبته فى إقامة منطقة استثمارية ترفيهية ببور سعيد على مساحة 76 ألف فدان.

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