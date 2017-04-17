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تونس: زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 17 أبريل 2017 00:00

تونس: زيادة عجز الميزان التجاري الغذائيالزراعية نت -  الاخبار - سجل عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفاعا بنسبة 78 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .   وأظهرت معلومات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية أن هذا العجز بلغت قيمته 384 مليون دينار تونسي /نحو 192 مليون دولار أمريكي/،  أي ما يمثل 9ر9 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري للبلاد، مقابل 4ر215 مليون دينار، خلال نفس  الفترة من عام  2016.

وعزت الوزارة هذا العجز إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات الغذائية بنسبة 9ر30 بالمائة، خاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات سجلت بدورها نموا، لكن بدرجة أقل بلغت نسبته 8ر15 بالمائة.

وذكرت البيانات أن هذا الوضع أدى إلى تَأَخَّر نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات، حيث بلغت 1ر67 بالمائة، مقابل 8ر75 بالمائة خلال نفس الفترة من  عام  2016.

 

 

 

صحيفة الوسط

 

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