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الأخبار
الاردن: بدء تنفيذ التعداد الزراعي في أيار
الخميس, 13 أبريل 2017
الخميس, 13 أبريل 2017
سوريا: الحرب تنهي مستقبل زراعة القطن الاستراتيجية
الخميس, 13 أبريل 2017
الخميس, 13 أبريل 2017
مصر: نرصد مساحات الارز بالأقمار الصناعية
الخميس, 13 أبريل 2017
الخميس, 13 أبريل 2017
اجتماع تركي ـ روسي لبحث أزمة الصادرات الزراعية
الخميس, 13 أبريل 2017
الخميس, 13 أبريل 2017
السعودية: 43% من الطماطم و24% من الخيار ملوثة بالمبيدات
الخميس, 13 أبريل 2017
الخميس, 13 أبريل 2017
الفاو: تتوقع انتعاشاً لإنتاج الحبوب هذه السنة
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الجزائر: الحكومة تجمد استيـراد أبقار التربية مؤقتا
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الاردن: ورشة تدريبية بعنوان "دليل السيول والفياضانات"
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
مصر: ترشيد استخدام المياه وتنمية الثروة الحيوانية
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
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|تونس: زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي