الزراعية نت – الاخبار – اظهرت دراسة أجراها فريق بحثي من المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة السمكية أن 43% من طماطم أسواق الرياض ملوثة بالمبيدات، فيما بلغت نسبة التلوث في الخيار نحو 24%. وقالت الدراسة التي نشرها المركز التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن عملية الكشف عن متبقيات المبيدات في الخيار والطماطم المعروضة للبيع تمت في مختلف الأسواق المركزية والمجمعات التجارية، أو لدى الباعة المتجولين في مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن 43% من عينات الطماطم التي تم فحصها خلال الدراسة ملوثة بالمبيدات، منها 28% ملوثة ضمن الحد المسموح به و15% تجاوزت المسموح

وفي الخيار بلغت نسبة التلوث بالمبيدات نحو 24%، منها 18% ملوثة ضمن الحد المسموح به و5.4% فوق المسموح.

وأوضح الفريق البحثي المكون من 6 باحثين أن وجود متبقيات من المبيدات ضمن الحدود المسموح بها لا يمثل خطورة على صحة الإنسان ولكن الاستمرار في تناول الأغذية الملوثة ببقايا المبيدات على المدى الطويل قد يسبب الضرر.

وكالات