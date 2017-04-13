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الأخبار
بحلول 2050 ..الجوع يجتاح العالم
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الجزائر: هكذا يتم التنازل عن الأراضي الفلاحية.. قريبا
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الاردن: اتلاف بطيخ في الاسبوع الاول من موسمه
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
مصر: طرح 25 طن أسماك يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الاردن: تراجع ملحوظ بانتاج العسل
الاثنين, 10 أبريل 2017
الاثنين, 10 أبريل 2017
مصر: صرف مستحقات مزارعى وموردي القمح
الاثنين, 10 أبريل 2017
الاثنين, 10 أبريل 2017
تونس الإستثمار مفتاح النمو والثروة والتشغيل
الاثنين, 10 أبريل 2017
الاثنين, 10 أبريل 2017
الجزائر اليوم طوابير لشراء البطاطابـ 40دينار!
الاثنين, 10 أبريل 2017
الاثنين, 10 أبريل 2017
السعودية: الرعي والاحتطاب تتقاسم تدمير الغطاء النباتي
الاثنين, 10 أبريل 2017
الاثنين, 10 أبريل 2017
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|السعودية: 43% من الطماطم و24% من الخيار ملوثة بالمبيدات