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مصر: نرصد مساحات الارز بالأقمار الصناعية طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 13 أبريل 2017 00:00

مصر: نرصد مساحات الارز بالأقمار الصناعيةالزراعية نت – الاخبار – أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، فى تصريح على أن الوزارة لن تسمح بتجاوز المساحة المقررة لزراعة الأرز الموسم الجديد والمقررة بمليون و76 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات فى المناطق غير المصرح بها وتحرير غرامات تبديد مياه. 

وحذرت وزارة الرى المزارعين من زراعة الأرز فى المناطق الغير مسموح بها، مؤكدة على أنه سيتم متابعة زراعات الأرز من خلال صور الأقمار الصناعية بصفة دورية طوال فترة الموسم الصيفى، لتحديد أى مساحات مزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد حددت بالتنسيق مع وزارة الزراعة المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز الموسم الجديد 2017، بمليون و76 ألف فى 8 محافظات فقط، البحيرة 174 ألف و978 فدانًا، والغربية 70 ألف فدان، و كفر الشيخ 275 ألف و18 فدانًا، والدقهلية 300 ألف فدان، دمياط 57 ألف فدان، الشرقية 176 ألف و401 فدان، الإسماعيلية 3 آلاف 520 فدانًا، بورسعيد 30 ألف فدان.

 

 

 

اليوم السابع

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