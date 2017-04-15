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الأخبار
الفاو: تتوقع انتعاشاً لإنتاج الحبوب هذه السنة
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الجزائر: الحكومة تجمد استيـراد أبقار التربية مؤقتا
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الاردن: ورشة تدريبية بعنوان "دليل السيول والفياضانات"
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
مصر: ترشيد استخدام المياه وتنمية الثروة الحيوانية
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
السعودية: ارتفاع أسعار تأجير أراضي الاستزراع السمكي
الأربعاء, 12 أبريل 2017
الأربعاء, 12 أبريل 2017
بحلول 2050 ..الجوع يجتاح العالم
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الجزائر: هكذا يتم التنازل عن الأراضي الفلاحية.. قريبا
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الاردن: اتلاف بطيخ في الاسبوع الاول من موسمه
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
مصر: طرح 25 طن أسماك يوميًا لمواجهة غلاء الأسعار
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
الثلاثاء, 11 أبريل 2017
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