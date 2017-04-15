الزراعية نت – الاخبار – كرمت جائزة الشرق الأوسط الزراعية التي اقيمت فعالياتها في دبي المزارع الكويتي يوسف الكريباني عن فئة الابتكار الزراعي لجهوده في انتاج منتجات زراعية نادرة تزرع لأول مرة في المنطقة. واضاف الكريباني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب التكريم انه استطاع ان يزرع خضروات نادرة في بيئة زراعية صعبة كتربة الـكـويت اهمها الطماطم السوداء والفراولة البيضاء والذرة الحمراء وعدد اخر من الخضار التي نجح في زراعتها لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واضاف الكريباني أن من بين المتنافسين على الجائزة مزارعين من جميع أنحاء العالم إضافة الى مراكز بحوث وشركات زراعية شاركت من اجل نيل الجائزة حيث تعتبر واحدة من أكبر الجوائز الزراعية في المنطقة.

واهدى الكريباني هذا الإنجاز الى الـكـويت حكومة وشعبا معبرا عن فخره في اعلي اسم دولة الـكـويت في مثل هذه التظاهرة الدولية. وعن نظام الجائزة اخبر الكريباني انها تستعرض كل الإنجازات والمشاريع الزراعية المشاركة وتختار احسن ثلاثة إنجازات ويسمح لجميع الشركات والمنظمات الزراعية حول العالم بالدخول بالمنافسة إذا كانت تمتلك فرعا في منطقة الشرق الأوسط موضحا ان المشاركة هذه السنة كانت كبيرة والمنافسة صعبة.

وأستحضر ان بعد تقييم جميع المشاريع الزراعية المشاركة تم اختياره ليكون من أفضل ثلاثة تقدموا للجائزة مبين أنه تفوق منفرد للعام الثاني على التوالي بمشروع متكامل عن زراعة نوادر الخضار التي نجح بزراعتها لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.

وترعى وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية جائزة الشرق الأوسط الزراعية التي تقوم دبي على تكريم الأفراد والشركات والمنظمات المتخصصة في المجال الزراعي على جهودهم في تنمية وتطوير مختلف المجالات الزراعية.

المصدر : وكالة كونا