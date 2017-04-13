الزراعية نت – الاخبار – عقدت اللجنة الوزارية العليا للتعداد الزراعي اجتماعها الأول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة مستجدات التعداد الذي سيتم إنجازه هذا العام. وكان مجلس الوزراء وافق على إجراء التعداد الزراعي والذي ستقوم به دائرة الإحصاءات العامة اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل لضمان شمولية البيانات المجموعة من الميدان.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، في عضويتها وزير المياه والري ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة والتموين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الفاخوري ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية لإنجاح التعداد الزراعي نظراً لأهميته في توفير البيانات الإحصائية في المجالات الزراعية كافة في التخطيط المستقبلي الشامل واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أهمية التعداد في هذه المرحلة واهتمام الحكومة بتنفيذه.

وأوضح الفاخوري أن التعداد الزراعي للعام 2017 هو التعداد السابع الذي ستنفذه دائرة الإحصاءات العامة؛ حيث نفذت الدائرة ستة تعدادات في الأعوام 1953 و1965 و1975 و1983 و1997 و2007.

وأكد أن تنفيذ التعداد الزراعي للعام 2017 سيشكل نقلة نوعية فارقة في التعدادات الزراعية كونه سينفذ الكترونيا في مراحله كافة وبالاعتماد على كوادر الدائرة البشرية وإمكانياتها من الأجهزة والبنية التحتية، وستغطي بيانات التعداد المواسم الزراعية كافة خلال العام الزراعي.

وقام مدير عام دائرة الإحصاءات العامة/المدير الوطني للتعداد، د.قاسم الزعبي، بعرض أهم ما تم إنجازه لتنفيذ التعداد من ناحية عمليات التحضير والتنظيم والتنفيذ للتعداد والتي شملت إعداد الاستمارات ونظم المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج الالكترونية المستخدمة في التعداد وطبيعة الاحتياجات من الموارد البشرية الملائمة في تنفيذه وتشكيل اللجان وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاح التعداد كوسائل النقل.

كما أشار الى أن التعداد يشمل الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية كافة أو المختلطة في مناطق المملكة كافة.

وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية الاهتمام بسرعة إنجاز التحضيرات كافة المطلوبة لتنفيذ التعداد وضمان دقة المعلومات وسرعة نشر نتائجه.

كما أبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع اللاحق للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية العليا استعداد وزاراتهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي والتعاون التام وبذل الجهود لتحقيق أفضل تغطية وشمول لمناطق المملكة كافة وفي مراحله كافة.

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