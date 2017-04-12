الزراعية نت – الاخبار – أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عمق العلاقات التاريخية، التي تربط بين مصر وألمانيا في عدد من مجالات التعاون، لاسيما في مجال الزراعة، معربا عن تطلعه لتوطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان وزارة الزراعة بالدقي اليوم، بحضور نظيره الألماني كريستيان شميدت، والوفد المرافق له، والذين يزورون مصر لبحث سب التعاون الزراعي بين البلدين.

وقال وزير الزراعة: إن السياسة الزراعية لمصر تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشمل برامج قومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، وزيادة انتاجيتها لتوفير الغذاء الآمن والصحي ذو الجودة العالية للمصريين، لافتا إلى أن تلك السياسة تشمل أيضا إصلاحا مؤسسيا وهيكليا، حيث ترتبط الزراعة حاليا بالصناعة والتجارة بعد تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والمحاصيل المنزرعة.

وأضاف أن مصر استطاعت من خلال تطوير البحث العلمي الزراعي النهوض بعدد من المحاصيل الزراعية، وزيادة إنتاجيتها خاصة محصولي الأرز وقصب السكر، وهناك محاصيل أخرى تضاعفت المساحة المنزرعة بها، لافتا إلى أن الخريطة الزراعية في مصر في تغير مستمر.

وأشار البنا إلى أن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والألماني تشمل تبادل ونقل الخبرات والمعلومات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، ورفع وبناء القدرات في عدد من المجالات المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال وزير الزراعة إن هناك مشروعا منفذا بين الجانبين لتوفير المياه وترشيد استهلاكها، حيث يتم تدريب المنتفعين وعمل أعمال الصيانة وتنظيم زيارات حقلية وإدارة المخلفات الزراعية، موضحا أن هناك مشروعين يجرى الاعداد لتنفيذهما حاليا مع الجانب الألماني لتأسيس حوار تقني مصري – ألماني، والمساهمة في تحسين الهيكل التنظيمي والنظم المتعلقة بسلامة الغذاء داخل المزرعة وتأكيد جودة المنتجات المصرية، فضلا عن مشروع خاص بالإبتكار في مجال الزراعة لتحقيق عائد أكبر لصغار المزارعين في مصر، وربطهم بالأسواق.

من جانبه، أكد كريستيان شميدت وزير الزراعة الألماني، حرص بلاده على توطيد سبل التعاون الزراعي مع مصر، قائلا "إذا لم يكن لدينا شراكة مع البلد الذي بدأت فيه الزراعة منذ آلاف السنين إذا مع من ستكون الشراكة".

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي الزراعي، وحماية النباتات، والتعاون وتحسين التربة، فضلا عن التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك مجال استصلاح الأراضي.

وقال إنه سيتم إطلاق برنامج لطلاب الدكتوراة في مصر، وشباب الباحثين للالتحاق بالمعاهد البحثية الكبرى في ألمانيا، مما يعزز من قدراتهم، في إطار التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات المختلفة.

كان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى نظيره الألماني كريستيان شميدت، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين، حيث تم التباحث في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية.

الاهرام