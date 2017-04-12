الزراعية نت – الاخبار – نظمت دائرة الارصاد الجوية بالتعاون مع المنظمة العالمية للارصاد الجوية ومركز ابحاث المياه في كاليفورنيا ورشة تدريبية بعنوان "دليل السيول والفياضانات" بمشاركة عربية ودولية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام الى تعريف المتنبئين الجويين بمنتجات دليل السيول والفياضانات واستخداماتها حيث يعتبر أداه تشخيصية تقدم معلومات تساعد المتنبئ الجوي على إتخاذ القرار وإصدار التحذيرات اللازمة في الوقت المناسب.

واعرب مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي عن شكره لاختيار الاردن كبلد مضيف لأجراء هذا البرنامج التدريبي للمتنبئين للتعرف على نظام ودليل الفيضانات في البحر الأسود والشرق الاسود حيث ان تدريب أخصائيين من مراكز الأرصاد الجوية المائية يشكل جزءا لا يتجزأ من تنفيذ النظام العالمي لتوجيه الفيضانات وهو ذو أهمية حاسمة في إنشاء قدرات محلية مستدامة في إطار خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية المشاركة.

واشار الى ان هذا النظام يوفر معلومات في وقت مناسب عن كميات الأمطار الهاطلة وعن المناطق المتوقع تشكل السيول فيها ولذلك فإنه يعتبر إحدى وسائل الانذار المبكر التي تساهم وبشكل كبير في الحد من الأثار المدمرة الناجمة عن تشكل السيول والفياضانات سواء كانت خسائر بشرية أو إقتصادية، ويمكن مستقبلا من الاستفادة من تجمعات المياه الناجمة عن السيول في مختلف المناطق بعد رصد الحالات وأماكن تشكلها وتكرارها وذلك بإنشاء سدود أو حفائر يستفاد منها للزراعة أو الصناعة أو الأغراض المنزلية والشرب.

واوضح ان الكوارث الناجمة عن الفيضانات المرتبطة بالعواصف الممطرة الشديدة شائعة ومتكررة في الأردن، مما يسبب ضررا كبيرا للحياة والبنية التحتية نظرا لعدم وجود أدوات ونماذج عالية الدقة والطوبوغرافيا حيث نواجه صعوبات في التنبؤ بالفيضانات، وخاصة في أنظمة الحمل الحراري التي تتميز بهطول الأمطار الثقيلة في فترة قصيرة من الزمن التي تسبب الفيضانات في المناطق المنخفضة، لافتا الى انه تطبق في الأردن مشاريع مختلفة غير فعالة حتى الان لأنظمة الإنذار المبكر كما في البتراء والعقبة.

واضاف انه يسرنا أن نكون جزءا من هذا المشروع، الذي يمكن من تحديد الأحواض المعرضة للفيضانات بالاستناد إلى معايير مختلفة مثل كمية هطول الأمطار، ونوع التربة، رطوبة التربة الطوبوغرافيا ونأمل في نهاية هذه الدورة التدريبية، ان يتمكن المتنبئين من استخدام منتجات الدليل بفاعلية ويكونوا قادرين على إعداد النشرات التحذيرية ونشرها في الوقت المناسب مع توقعات الطقس الدقيقة والإنذار المبكر.

ويتضمن برنامج الورشة حلقة عمل إقليمية تمهيدية، والتعلم عن بعد، والتدريب المتخصص في مركز البحوث الهيدرولوجية، والتدريب التشغيلي الإقليمي، وورشة العمل الإقليمية للاستدامة التشغيلية كما يتضمن تدريبا متواصلا للمتنبئين التنفيذيين وتعزيز قدرات التنبؤ بالفيضانات السريعة والإنذار المبكر.

ويشارك في الورشة وزارة المياه والري ومتنبؤون جويون من الاردن ولبنان وتركيا وبلغاريا وجورجيا وكرواتيا.

يذكر انه تم ضم الأردن إلى مشروع دليل السيول والفياضانات لمنطقة البحر الأسود والشرق الاوسط في عام 2016 والذي يضم 9 دول هي الأردن وسوريا والعراق وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وبلغاريا وجورجيا ولبنان و يتواجد المركز الاقليمي للمشروع في تركيا/أنقرة.