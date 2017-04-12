الزراعية نت – الاخبار – جمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إجراءات توطين عمليات استيراد أبقار التربية، في تعليمة وجهتها إلى مستوردي المواشي عبر مديرية البيطرة عبر التراب الوطني، تعلمهم فيها بوقف مؤقت لاستيراد أبقار التربية إلى حين الانتهاء من تقييم عمليات الواردات لهاة، في حين طالبت بالحصول المسبق على رخص استيراد الأبقار الموجهة للذبح. نزولا عند قرار الحكومة، وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري منذ يومين تعليمة مكتوبة إلى جميع مديريات البيطرة الناشطة على المستوى الوطني، تأمرهم فيها بوقف كل إجراءات توطين عمليات استيراد أبقار التربية وتجميدها، وحددت وزارة المالية لمصالح التجارة الخارجية أجلا لعودة توطين عملية استيراد الأبقار الحلوب، وجعلته مقرونا بصفة إلزامية بانتهاء تقييم واردات لحوم البقر. وبرّرت مصادرنا التي أوردت المعلومة، أنّ سبب هذا القرار يعود إلى تفادي استيراد اللحوم البرازيلية التي كانت مسرحا لفضيحة من العيار الثقيل، وأجبرت الحكومة البرازيلية على توقيف توريد لحومها إلى العديد من الدول، خاصة وأنّ هذه القضية طفت إلى السطح أياما قليلة قبل شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك اللحوم. وأكد رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الطاهر رمرم، أنّ قرار الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتجميد استيراد أبقار التربية هو قرار مؤقت إلى حين الانتهاء من تقييم واردات اللحوم، مضيفاً في حديثه أن عدد الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني يقل بكثير عن العدد الواجب توفره لتلبية الحاجات من حيث الحليب، مشيرا إلى أن عدد الرؤوس يبلغ 200 ألف رأس فقط، بينما يجب لتلبية الطلب الوطني وجود مليون بقرة حلوب، وبرأيه أن ذلك يتطلب استراتيجية لزيادة الإنتاج الوطني للحليب، عبر تعزيز إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام تربية الماشية وإبقاء مدة إنتاجها إلى غاية 5 سنوات عوضا عن سنتين أو ثلاث سنوات كما هو الأمر حاليا. ومعلوم أن من بين الشروط التي وضعتها وزارة الفلاحة فيما يتعلق باستيراد الأبقار الموجهة للذبح، قال الطاهر رمرم إن الوزارة الوصية ألزمت كل مستورد للمواشي أن يكون حائزا على رخصة مسبقة من وزارة التجارة فيما يخص استيراد لحوم الأبقار الموجهة إلى الذبح، على اعتبار أن تجميد الاستيراد موجود في بعض المناطق. وسبق أن دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح سابق لـ المحور اليومي الحكومة إلى وقف استيراد الأبقار واللحوم التي تحوم حولها الشكوك، مؤكدة رفضها المبدئي لاستيراد اللحوم والأبقار، أولا للشكوك التي تحوم حول نوعيتها من جهة، وثانيا لأن الاستمرار في استيرادها يمنع الموالين من زيادة رؤوس المواشي ورفع الإنتاج، حيث يتم إنتاج ما يقدر بـ 26 مليون رأس من الأغنام والبقر وأقل من 800 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، وهي الأرقام التي اعتبرتها الجمعية غير كافية لتلبية الطلب المحلي. المحور RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



